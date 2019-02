Ostrostřelec Fillon Maillet ovládl stíhačku. Krčmář dojel pětatřicátý

Vetle Sjaastad Christiansen & Quentin Fillon Maillet.

A za nimi o 17 vteřin Simon Desthieux & Johannes Thingnes Bö.

V takovém pořadí přijížděli nejlepší biatlonisté na poslední střelbu stíhacího závodu v Soldier Hollow.

Zatímco vedou dvojice měla štěstí a sestřelila všechny terče, druhým dvěma začal na střelnici fučet silný vítr. Desthieux šel na jedno trestné kolo, Bö kroužil dokonce třikrát.

Christiansen s Fillonem Mailletem tak měli volné pole pro souboj o triumf ve stíhacím závodu.

A lepší běžeckou formu v závěrečném kole prokázal francouzský biatlonista. Fillon Maillet prchnul Norovi hned po pár metrech a postupně svůj náskok navyšoval.

V závodě jako jeden ze dvou biatlonistů na střelnici nechyboval a po právu si dojel pro druhý triumf ve Světovém poháru v kariéře.

Druhý dojel Christiansen a třetí Desthieux. Král této sezony Johannes Bö se na stupně vítězů po sprintu nedostal ani ve stíhacím závodě. Skončil čtvrtý.

O devět míst oproti sprintu klesl Michal Krčmář, který skončil pětatřicátý.

Český biatlonista postupně trestné kolo navštívil dvakrát, jednou, třikrát a po poslední položce znovu dvakrát. Pouze čtyři biatlonisté stříleli hůř než stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu.

„Nejvíc mrzí asi ta první položka, kde Michal asi zkoušel udělat nějakou rychlopalbu, ale ty rány byly rozházené. A stojky pak byly složité. Podmínky nebyly ideální, jedničky, dvojky tady lítaly jak na běžícím páse. Těch chyb tam ale dneska bylo opravdu hodně,“ hodnotil Krčmářovo vystoupení pro Českou televizi trenér Zdeněk Vítek.

Jak se vše odehrálo

Naháněná začíná. S jedničkou do závodu vyrazil Nor Christiansen. Za sebou si vezl Francouze Desthieuxe a Němce Reese. S čtyřiceti vteřinovou ztrátou do stíhačky vyrazil jako pátý Johannes Thingnes Bö. A okamžitě začal své manko na čelo smazávat.

Jediný Čech na startu. Už po devatenáctém místě ve sprintu Michal Šlesingr říkal, že není jisté, jestli do stíhacího závodu odstartuje. Že se rozhodne na základě debaty s trenérem Zdeňkem Vítkem. Nakonec se rozhodli šetřit síly ne nedělní štafetu. Jediným Čechem v závodě tak byl Michal Krčmář.

V čele beze změny. Úvodní střelba žádné velké změny nepřinesla. V čele závodu se až na výjimky střílelo bezchybně a tak dál vedli Christiansen s Desthieuxem. Třetí byl Lesser a čtvrtý Bö.

Bídný start. Krčmářovi se úvodní střelecká položka nepovedla. Čtvrtá i pátá rána minuly terč a po 300 metrech navíc tak český biatlonista klesl na 34. příčku.

Bö se blíží. Při výjezdu ze střelnice ztrácel na čelo půlminutu. A když biatlonisté přijížděli zpátky? Norský rychlovlak už byl téměř u vedoucí dvojice. Ztrácel jen devět vteřin.

Rošáda. Druhá ležka situaci v čele závodu úplně překopala. Nor s Francouzem chybovali a tak se do vedení dostali čistě střílející Lesser s Böem. Norský biatlonista pak i v dalším kole upaloval vpřed a dostal se v čele se osamostatnil.

Krčmář chybuje a posunuje se. I při druhé položce vleže nebyl český biatlonista neomylný. Po jedné chybě se přesto posunul na 30. místo.

Další změny. Znovu to nebyl zrovna nejpřesnější střelecký biatlonový závod. I Bö znovu poznal zapeklitost americké střelnice. Po dvou chybách klesl na čtvrtou příčku. Vedl Christiansen, před Fillonem Mailletem a Destieuxem.

Krčmářův zmar. S větrem si neporadil ani Michal Krčmář, který při třetí střelecké položce chyboval dokonce třikrát. Spadl na 34. příčku a posun byl v nedohlednu. Když pak netrefil dva terče ani při poslední položce, na lepší než 35. místo to nestačilo.

Fillon Maillet – král těžkých podmínek. Kanaďan Gow se s čistou střelbou posunul z 44. místa na osmé a byl skokanem dne. Ještě šťastnější byl ale druhý biatlonista, který zvládl sestřelit všech 20 terčů. Fillon Maillet ukázal, že složité podmínky na střelnici mu sedí. Po poslední položce pláchl i dotírajícímu Christiansenovi a o vítězi bylo rozhodnuto.