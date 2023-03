ONLINE: Poslední sprint biatlonistů, Krčmář vynuloval obě položky

Biatlonový Světový pohár má na programu poslední zastávku sezony, a to v Holmenkollenu, na předměstí norského hlavního města. Jako první ve sprinterském klání bojují muži. Na celkovém vítězství Nora Johannese Boä, jenž se po covidu vrací do startovního pole, už závěrečný podnik nic nezmění. Jak si vede česká pětice? I to sledujeme v podrobné online reportáži, jež začíná v 15:15 hodin.