Krčmář: Musím si to srovnat v palici. Má povaha mě možná brzdí

Po takovém zlepšení jste dnes spokojený?

Dnes jo (rozhovor vznikl v sobotu). S výkonem. Konečné umístění (29. místo) ani hodnotit nechci. Mohu jen litovat pokaženého sprintu, protože pak jedete vzadu a přední skupinky vám ujíždějí. V těch vláčcích, v nichž jsem dnes na trati jel, jsem si připadal nejsilnější. Ale kdybych pořád diktoval tempo, hrozně se vysílím. Proto jsem od půlky druhého kola zvolil spíš variantu vyvážet se a čekat na střelbu, jestli se při ní dokážu posunout.

Což bylo s bilancí 0-1-1-0 celkem hratelné.

To ano. Nejvíc asi lituju sprintu, dnešek byl ucházející závod.

Máte aspoň pocit, že postupně vplouváte do sezony?

Ve svém věku bych už neměl vplouvat, ale naskočit do ní hned, to říkám na rovinu. Je to všechno o mně. Já se musím nejdřív srovnat sám se sebou. Až se to stane, tak věřím, že jsem na sezonu dobře připravený. Musím si to srovnat v palici.



Co konkrétně?

Je toho víc. Teď nechci nic definovat, chci si to zatím nechat pro sebe - a ani nevím, jestli to, nač myslím, je opravdu ten hlavní problém.

Zkoumáte tedy, co je s vámi špatně, a snažíte se přijít na řešení?

Když vám něco aspoň naznačím, tak se zamýšlím nad mým nastavením do závodu. Mám určitou povahu a ta mě možná brzdí, abych podával výkony, na které mám natrénováno.

Vždy jste do sezony bojovně naladěný a máte spoustu euforie. Že byste byl do závodů přehecovaný?

To už nechci rozebírat, nejdřív si to chci opravdu vše srovnat v sobě. Určitě to není o tom, že bych byl z tréninku špatně připravený na sezonu.

Jak se v takovém rozpoložení těšíte na štafetu?

Těším. Já se těším na každý závod. Z Östersundu jsme odjížděli zklamaní, tam se nám hrubě nepovedla. Každá štafeta v sezoně, kdy nebudeme do 8. místa, bude zklamáním, to říkám dopředu, tak to máme nastavené. Výkonnost na umístění v osmičce máme. (Češi poběží v sestavě Šlesingr, Krčmář, Václavík, Štvrtecký, odpočívat bude Moravec.)

Ve individuálním pořadí Světového poháru jste nyní celkově na 23. místě. Takže příští týden v Annecy podstoupíte velký boj o postup do hromadného závodu?

Jako asi každý rok. První masák bývá u mě často na hraně, tedy kromě jedné nebo dvou sezon. Ale určitě se o něj chci pokusit, je mojí metou pro příští víkend.