ONLINE: Biatlonisté jedou štafety, jak si vede česká čtveřice?

Na úvod sezony obsadili čeští biatlonisté při štafetě v Östersundu 13. místo. V polovině sice figurovali na skvělé šesté pozici, jenže kvůli špatné střelbě se propadli do druhé desítky.

„Z Östersundu jsme odjížděli zklamaní, tam se nám hrubě nepovedla. Každá štafeta v sezoně, kdy nebudeme do osmého místa, bude zklamáním, to říkám dopředu, tak to máme nastavené. Výkonnost na umístění v osmičce máme,“ prohlásil před nedělním závodem Krčmář.

Oproti minulé štafetě čeští trenéři obměnili sestavu. Ondřeje Moravce nahradil Adam Václavík, kterého doplní Michal Šlesingr, Michal Krčmář a tentokrát v roli finišmana Jakub Štvrtecký.

Největšími favority jsou Norové (Dale, Bjöntegaard, Tarjei Bö, Johannes Bö), již vyhráli v Östersundu. Velké ambice mají také Francouzi, kteří ale nastoupí bez Martina Fourcada a Simona Desthieuxe, Italové a Rusové.

Jak závod dopadne?

Sledujte v online reportáži.