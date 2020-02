Dnes na to nebylo, prohlásil Moravec. Z triumfu Loginova nadšen není

Stručný komentář hovoří za vše: „No, dnes na to nebylo. Není se na co vymlouvat.“

Nehledal příčiny v lyžích ani ve větru, jen ve svém těle.

V závodě, v němž někdejší ruský dopingový hříšník Loginov odsunul za sebe favorizovaný francouzsko-norský blok, se Ondřej Moravec stejně jako další Češi ocitl v hloubi statistik jak celkovým umístěním (46. místo), tak přesností střelby (2 chyby) i rychlostí běhu (50. čas).

Jen v rychlosti střelby mu patřila solidní 15. příčka mezi 104 startujícími.

Že tentokrát nebude běžecky konkurenceschopný se širší špičkou, pochopil hned v prvním kole. I když mu zde hlásili pouze to, že jede zhruba o pět sekund pomaleji než kolega Michal Krčmář.

„Jenže před svým startem jsem si všiml, že Bimbo (Krčmář) dostával v prvním kole skoro třicet sekund od Béčka (Johnnese Bö). Přitom já jel na pokraji svých možností. Ještě než jsem poprvé vystřelil, věděl jsem, že i se dvěma nulami nemůžu být lepší než třeba desátý.“



Únava z trati se odrazila i na jeho jindy velmi přesné střelbě. Vleže minul jednou. A když přijížděl vyčerpaný na stojku, obával se: Co tady budu v takovém stavu dělat?

Zabojoval ještě s kritickým stavem těla, minul až poslední terč. „Škoda ho, pozice do stíhačky by byla přece jen lepší. Ale zpátky to nevezmu, dělal jsem, co jsem mohl.“



V cíli byl klasifikován se ztrátou 2:02 minuty na vítězného Loginova.

Domníval se, že na jeho nedobrém pocitu se podepsaly i změněné tratě v Anterselvě, které jsou nyní obtížnější než dřív.

„Dřív byly relativně jezdivé. Teď jsou tu pasáže, kde máte nohy úplně vyklepané. Prakticky tu není žádný sjezd, kde byste si extra odpočali.“

I proto v Anterselvě tolik biatlonistů padá za cílem na kolena a na sníh, mnohem více než jinde. Včetně největších favoritů.

Jistě, roli zde hraje vždy i vysoká nadmořská výška nad hranicí 1600 metrů. Jenže na tu se tentokrát usilovně připravovali.



„Kdyby šlo jen o klasický svěťák, na který přijedete nepřipravení na výšku, tak řeknu: Ano, výška hraje ve vyčerpání všech závodníků velkou roli. Ale letos je víc na vině ta obtížnost tratí. Na výšku se všichni před šampionátem chystali. Například Norové byli na Seiser Almu a ve Val Martellu, v ještě vyšších destinacích než my v Ridnaun, měli by být skvěle adaptovaní, ale i je to tu musí bolet jak blázen.“

Před rokem na mistrovství světa v Östersundu prožil Moravec při sprintu zcela nečekaný fyzický kolaps a do stíhacího závodu se ani nekvalifikoval. Tentokrát se na něj chystá a na regeneraci dostane měně než 24 hodin.

„Do zítřka se už líp nepřipravíme, ale doufám, že budu mít lepší den,“ říká. „Nic jiného mi nezbývá. V první řadě se musím vyvarovat chyb na střelnici, to je základ.“

TÉMA DNE. Vítěz sprintu Alexandr Loginov nechtěné „dítě“ světového biatlonu.

Z první příčky vyrazí v neděli do stíhačky Loginov, jemuž bylo v minulosti prokázáno užití EPO. Na jeho působení na biatlonové scéně mnozí biatlonisté z různých týmů hledí s despektem. Ani Moravec není nadšen jménem nového šampiona sprintu.

„Nemám k tomu moc co říct, ale podle mého názoru by tady Loginov být neměl a neměl by závodit, přestože vím, že si odpykal svůj dvouletý trest,“ tvrdí. „Konkrétně u něj se vnitřně nedokážu smířit s tím, že tu je. RUSADA (Ruská antidopingová agentura) neměla akreditaci a měla další problémy. Není pro mě tedy prokazatelné ani to, že během té dvouleté stopky, co stál, byl čistý.“