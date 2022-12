Oslavující Štvrtecký: Matt Emmons mi zvedl sebevědomí. A má koncovka? All in

Dosavadním maximem třiadvacetiletého Jakuba Štvrteckého bylo 16. místo ze sprintu v Annecy v prosinci 2019. V minulé sezoně skončil nejlépe osmnáctý ve sprintu na Holmenkollenu.

A teď najednou osmý.

Juniorský vicemistr světa z roku 2020 se poprvé probil do elitní top 10 Světového poháru.

Jak si vysvětlujete, že se vám právě dnes střelba tak vydařila?

Věřil jsem si, že všechno udělám přesně tak, jak mám. V tomhle mi hodně pomohl Matt Emmons (nový střelecký kouč Čechů). Zvedl mi sebevědomí, za což jsem moc rád.

Nejlepší závody Štvrteckého v SP (individuální starty) 8. místo:

Hochfilzen 2022 - sprint 16. místo:

Annecy 2019 - sprint 18. místo:

Oslo 2022 - sprint 19. místo:

Östersund 2021 - sprint 23. místo:

Kontiolahti 2022 - sprint

Sám prozradil, že se vám snaží ukazovat především to dobré a pozitivní, abyste si víc věřili. Evidentně se taková strategie u vás vyplácí.

Já jsem moc rád, že je Matt s námi. Je pozitivně naladěný neustále a dokáže takové nastavení přenášet i na nás.

Navíc jste střelbu zpřesnil i zrychlil. Speciálně oproti posledním letům, kdy jste se trápil se stojkou, vždyť v minulé sezoně jste v ní měl úspěšnost jen 65 procent. Dnes byla čistá a navíc byl váš celkový střelecký čas ze dvou položek 55 sekund.

Ležka byla úplně super, ta mi sedla. Stojku si moc nepamatuju. Ale jsem se střelbou samozřejmě spokojený.

Nahrály vám i podmínky? Vítr na střelnici nezlobil.

Byl pro všechny stejný, proto šlo o velice spravedlivý biatlonový závod.

Nasvědčovaly vaše zdejší tréninky, že se vám tentokrát střelba tak povede?

Včera na tréninku jsem z osmi položek jen jednou minul. Ale na podzim jsem už v tréninku dokázal nastřílet i 130 ran po sobě vestoje, aniž bych jedinkrát minul. Jenže pak přišly první závody a nebylo to zase úplně ono. Chtělo to prolomit a začít si věřit.

Jak jste se popral s neobvyklým rozložením položek? Jeli jste sprint na 2,5kilometrovém okruhu a nikoliv na tradičním 3,3kilometrovém. Mezi střelbami jste tedy okruh museli objet dvakrát.

Už jsem to tu jednou absolvoval tímto stylem na juniorských závodech. Celkem šlo o deset kilometrů stejně jako vždycky. Nijak jsem kvůli jiné délce okruhů tempo neupravoval.

Běžecky jste byl v průběhu závodu stále lepší, v posledním kole jste dokonce na mezičasech neustále ujížděl i silnému Noru Christiansenovi. Také tato informace vás musela povzbudit.

Hlásili mi ty mezičasy na trati, jenže já si říkal: To je asi nějaká blbost. Ale jel jsem all in a nakonec to vyšlo.

Dvě nuly ze střelnice vás musely do posledního okruhu nabít i bonusovou energií, ne? A psychika dělá divy.

Určitě. Navíc jde také o fyzické síly. Když musíte objet dvě nebo tři trestná kola, je to hned třeba 450 metrů navíc, což je na fyzické kondici znát. Po nule se vždycky jede líp než po nějaké chybě.

V okamžiku, kdy jste proťal cíl, na tabuli zářilo: 1. Štvrtecký, 2. Christiansen, 3. Samuelsson. Nejvýš vy a až pod vámi medailisté ze světových šampionátů.

Jo, na to se nedívalo vůbec špatně.

Očima trenéra Matta Emmonse V létě jsme hodně řešili Štvrtkovu polohu při stojce, a ta současná mu sedí líp. Snažím se na něj působit co nejvíc pozitivně. Jasně, občas musíme řešit i nějaké negativní věci, ale hlavně se soustředíme na práci, kterou odvádí. Když při závodě nad střelbou moc přemýšlí, mohou u něj nastat problémy, toho by se měl vyvarovat. Což se mu dnes povedlo skvěle. Udělal velký krok k tomu, aby si při závodech víc věřil a měl jistotu. Ale musíme počkat, co to s ním provede dál.

Však jste také hned nadšeně zaťal pěst. Pomyslel jste si: Konečně?

Byl jsem fakt rád, jak se mi všechno sešo a že z toho bude kvalitní výsledek. Jen mě trošku mrzí, že ze začátku závodu jsem se na trati ještě necítil úplně ve své kůži. Ale to je biatlon. Kdybych se cítil, třeba bych pak nenastřílel za nulu.

Stíhačku pojedete v neděli z první desítky, také to bude pro vás nový zážitek.

Asi jo. Běžecky si myslím, že bych se s těmi kluky kolem mě mohl nějak poprat. Jako obvykle bude potom záležet na střelbě, protože stíhačka je hodně o střelbě. Pokusím se na ni zkoncentrovat.

Hochfilzen je tak trochu vašim průlomovým střediskem. V sezoně 2019-2020, ve vaší první plnohodnotné zimě ve Světovém poháru, jste tu poprvé dojel v elitní třicítce a navíc jste po skvělém výkonu dovezl štafetu do cíle na pátém místě. Máto to tady hodně rád?

Mám. Líbí se mi zdejší prostředí, hezké hory okolo trati, i dobří fanoušci, kteří fandí všem. Sice je tu trochu cítit vyšší nadmořská výška, ale celkově jde o dobrou destinaci.