Doma se trenér Gjelland „topil“ ve zlatě, u Češek musí hledat cestu i chyby

V Norsku zažil úplně jiný příběh. Muž, který byl v Salt Lake City 2002 olympijským vítězem ve štafetě a platil i za jednoho z nejpreciznějších biatlonových střelců, vedl později v roli kouče k vítězstvím Björndalena, Svendsena, Tarjeie Böa či Bergerovou.

Smíšená štafeta dvojic Sledujte od 17.10 online.

V 45 letech působí zádumčivě. Hovoří málo, potichu a když už, tak s prolukami. Dlouze zvažuje odpovědi. Smlouvu s Českým biatlonovým svazem podepsal loni v létě na čtyři roky. Obsahovala klauzuli, že po roce ji on sám nebo svaz mohou vypovědět.

Zatím chtějí obě strany ve spolupráci pokračovat.

S Davidovou, trumfovým esem svého výběru, prožíval Gjelland v úterý v Östersundu i její neúspěšný boj o malý křišťálový glóbus.

Domníváte se, že výkon Markéty Davidové ve vytrvalostním závodě ovlivnila především psychika?

To si nemyslím. Je pořád mladá. Musí si nejprve projít těmito vypjatými situacemi a naučit se, jak je zvládat. Pět chyb bylo moc, ale zase velmi rychle běžela.

Roztříštěný křišťálový sen. Jak Davidová prožila přednášku o velikém tlaku Reportáž z vytrvalostního závodu

Co jste jí tedy po závodě řekl?

Že odvedla dobrou práci, střelba nebyla dobrá, ale nic se neděje. Nemůžeme se na to dívat černě. Samozřejmě, po závodě jsme byli trochu zklamaní, ale už se díváme směrem k dalším závodům.

V čem vidíte do budoucna největší sílu Davidové?

Je velmi soutěživá. Rozumí tomu, co jí říkám a jak se má připravovat. Je i hodně samostatná. V tom se podobá norským biatlonistům.

Jak to myslíte?

Když Norové nejsou na tréninkových kempech, pracují na sobě velmi usilovně individuálně. Ona také.

Po změnách, které jste na podzim provedl s její střeleckou technikou, předvedla v závodech Světového poháru poprvé i čtyřpoložkové závody s nulou. Jen zatím střílí pomalu.

Právě na tom budeme v létě usilovně pracovat. To nezměníme lusknutím prstu. Prvním krokem bylo, aby Markéta střílela přesněji. Což se ve většině závodů povedlo.

REPREZENTANTKY. Markéta Davidová (vlevo) se letos výrazně zlepšila na střelnici i v běhu, naopak Veronika Vítková (vpravo) sice výborně střílí, ale běžecky po většinu sezony tápala.

Zato běžecká výkonnost Veroniky Vítkové šla výrazně dolů.

Ano, ta se letos hodně trápila.

Proč? Už jste objevili příčinu jejího propadu?

Ne. Musíme udělat důkladný rozbor po sezoně a najít chyby, které jsme s ní v přípravě udělali.

Pozitivem je, že i při běžeckém trápení nyní velmi rychle a přesně střílela.

To ano. Změnili jsme malé věci v pozici a v tom, jak střílí, ale především má dobrý základní rytmus i způsob střelby, rozumí dobře tomu, co má dělat, a tak každý její střelecký trénink má velkou kvalitu.

Mistrovství světa v biatlonu 2019 Program a výsledky

Je možné, že tréninkové změny, které jste u týmu provedl, běžecky více vyhovovaly mladším závodnicím Davidové a Charvátové, a naopak ty starší Vítková a Puskarčíková s nimi měly problémy, protože jste naboural jejich letité zvyklosti.

Těžko říci. Věk závodnic by příčinou být neměl. Potřebujeme na vyhodnocení více času. Pak uděláme upravený plán na příští sezonu. Jeden rok je na dosažení efektivity natolik zásadních změn málo. U Markéty každopádně fungovaly, to je letos vidět.

A ty další na ně potřebují víc času? Kolik? Rok?

Možná i víc.

Není to příliš? Konzultujete tyto změny také s českými kouči? Například se sportovní ředitelem svazu Ondřejem Rybářem?

Jistě. Víte, je to také o národní mentalitě. Jsem Nor a trénoval jsem v norském systému. Teď musím norskou filozofii kombinovat s českou, což není jednoduché.

Proč? V čem jsou vaše filozofie a změny nejvíc jiné?

Hledáme v Norsku vždy tu největší možnou kvalitu tréninku. Ale je nejtvrdší trénink zároveň i tím nejkvalitnějším? Podle mě ne. Kvalita není vždy o tvrdosti a rychlosti. V norském systému máme oproti vašemu mnohem víc pomalejších a delších tréninků. Snažíme se větší kvality dosáhnout trochu jinou intenzitou, než byly české ženy předtím zvyklé.

TRENÉŘI ČESKÝCH ŽEN. Egil Gjelland (vlevo) a Jiří Holubec v prosinci před závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Právě proto tedy mohly mít Vítková i další ženy problémy?

Také já jsem musel nejprve pochopit, jak se připravovaly předtím a jak reagují na můj odlišný přístup. Samozřejmě si ale uvědomuji i to, že pokud něco měním, mohu zároveň i něco dobrého zničit. Toho se musíme vyvarovat.

Dobře, co je tedy vaší největší výzvou pro další sezonu?

Aby všechny pochopily tuto cestu, po které se s nimi snažím jít. Zatím si nejsem jistý, že jí každá z nich úplně rozumí. Až se to naučí, bude práce jednodušší pro ně i pro mě. Tým má potenciál. Ty dívky potřebují čas, ale potom mohou být na stejné úrovni jako třeba Norky.

Tomu opravdu věříte? Norsko má tisíce biatlonistů, Česko mnohem méně.

To ale není jen o šíři základny. Jde především o práci a úpravách tréninku vybraných reprezentantů, s nimiž pracuji. Nejen na kempech, ale také v jejich individuální přípravě. Kdyby šlo jen o šíři základny, Norsko a Rusko budou neustále o míle napřed. Naštěstí to takhle nefunguje. Těším se, že výrazně zlepším i kvalitu českých dívek.

Kvůli tomu jste na podzim opustil i práci na vaší norské farmě, kde jste si chtěl od trenéřiny odpočinout. Funguje úspěšně i bez vás?

Ano, mám dobrou ženu. Bylo toho přes zimu na ni moc, ale za dva týdny už budu zpátky doma - a je mi jasné, že tam budu mít práce jak v pekle.