Lepší v každém závodě. Je to o něčem jiném než během sezony, říká Vítková

Vaše výsledky v Östersundu jsou čím dál povzbudivější, že?

To jo. Jsem hlavně ráda, že jsem se i na střelnici dokázala oklepat z prvních dvou závodů (smíšená štafeta a sprint), kdy se mi při ležkách úplně nedařilo. Tentokrát už to bylo o kus lepší a můžu si jen vyčítat tu jednu ránu, která mi hned při první položce nespadla.

Poryvy přišly i tentokrát. Jaké podmínky jste na střelnici při vytrvalostním závodu „chytla“?

Trošku jsem nezareagovala na vítr při té první položce. Chtělo to cvaknout. Pak už jsem si mířidla upravila. A navíc jsem při dalších položkách měla i dobré podmínky.

VYDALA ZE SEBE VŠE. Veronika Vítková a její pád na sníh za cílem vytrvalostního závodu.

Cítíte, že i fyzicky jste závod od závodu lepší?

Cítím, že už zase na trati dokážu jet a závodit. Sice jsem dnes ke konci ztrácela, ale je to najednou o něčem úplně jiném než v průběhu sezony.

Našli jste už s trenéry a lékaři nějaké vysvětlení pro vaše předchozí problémy?

Ne, to vůbec nedokážu říct. Ale jsem ráda, že se zlepšuju.

Když vám teď jde střelba nejlépe z českých žen, neláká vás zkusit štěstí i v singl mixu, kde právě na střelbě hodně záleží?

A mám umřít? (rozesměje se) Tím, že jsem si ve vytrvalostním závodě zajela dobrý výsledek, nominovala jsem se i do nedělního závodu s hromadným startem. A předtím je v sobotu štafeta. Ještě minimálně dva závody tu pojedu a nevím, jestli jsem v až takovém fyzickém rozpoložení, abych jich tady absolvovala celkově všech sedm.

Jinak by vás singl mix lákal?

No... Zažila jsem ho jednou, v únoru v Americe, a připadal mi hodně náročný i tím, jak je rychlý. Jedou se dva úseky a nejsem si jista, jestli je to pro mě úplně ideální disciplína.

Zato na ženskou štafetu jste se vždycky těšila.

Jo, těším se i tady. Myslím, že když se nám v ní všechno sejde, můžeme bojovat vysoko. První šestka by pro nás byla úspěchem.

Postup do elitní třicítky pro závod s hromadným startem vás určitě potěšil. Věřila byste před měsícem, že si ho tu můžete vybojovat?

Určitě ne! Proto mám teď velkou radost, že ho pojedu, že jsem se dokázala připravit, že jdu fyzicky nahoru a že má střelba stále drží.

Vzpomínám si, jak také předloni jste se po slabším průběhu zimy rozjela až v jejím závěru, načež jste při pohárovém finále v Oslu jako jediná říkala, že byste si sezonu klidně ještě prodloužila.

Tak to asi letos přece jen neřeknu. Už se těším na dovolenou.