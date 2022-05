Staronový šéf. Hamza pokračuje v čele českého biatlonu, nenašel protivníka

„Mám spoustu chyb, jako jiní, ale udělám maximum pro to, aby biatlon zůstal úspěšným odvětvím,“ uvedl Hamza na svazovém webu.

Kandidaturu prý dlouho zvažoval. „Už proto, že mi byla nabídnuta možnost ucházet se o nejvyšší post v Mezinárodní biatlonové unii. Znamenalo by to však pro mě opustit veškeré struktury v našem domácím hnutí. A to jsem nemohl akceptovat,“ řekl Hamza, který je od roku 2018 prvním místopředsedou IBU.

„Máme před sebou mistrovství světa, jehož úspěšné uspořádání je naší prioritou. Nemohu odejít od rozdělané práce,“ připomněl světový šampionát v Novém Městě na Moravě v roce 2024.

„Naší snahou je pořádat na českém území vrcholné biatlonové akce, které jsou pro nás i významným zdrojem příjmů,“ dodal. Kromě MS se na Vysočině uskuteční i závody Světového poháru v letech 2023, 2025 a 2026.

Funkce místopředsedů svazu obhájili Libor Vlček a Vlastimil Jakeš.