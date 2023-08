Taurasiová jako první basketbalistka dosáhla ve WNBA na 10.000 bodů

Taurasiová se jako první dostala na pěticiferný počet bodů díky úspěšnému tříbodovému pokusu ve třetí čtvrtině, po němž propukly v hale Phoenixu oslavy. „Byl to skvělý večer. Nedalo se to pro naše fanoušky a město naplánovat lépe. Je to okamžik nás všech,“ uvedla Taurasiová, jež s týmem Mercury třikrát ovládla WNBA.

K vyrovnání desetitisícové hranice potřebovala ve čtvrtek nastřílet 18 bodů, nakonec skončila na 42, k nimž si pomohla šesti trojkami.

„Dnes se cítím na padesát let. Byla jsem před zápasem trochu nervózní, protože jsem nechtěla nikoho zklamat. Zároveň jsem se soustředila na výhru,“ řekla hrající legenda, jež vybojovala s týmem USA pět zlatých olympijských medailí a tři tituly mistryň světa.