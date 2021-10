Grepl: Mládí ani bolístky už nejsou výmluva. Kdo nedokáže konkurovat, nemá tu co dělat

„V tuto chvíli už nikdo není chráněný a vůbec se nebudou brát ohledy na to, že je někdo mladý. Hráči mají jasné instrukce, jak mají hrát, jak se mají rvát na hřišti. A když bude potřeba do toho říznout, ať už v případě trenéra nebo hráčů, tak se to stane. Někteří hráči tady jsou od doby, co jsem ten tým převzal. A pokud nedokážou po té dvouleté přípravě konkurovat týmům NBL, tak na hřišti nemají co dělat a je zbytečné, aby tady byli,“ rázně říká děčínský trenér, jehož Válečníci z úvodních pěti ligových zápasů čtyři prohráli a ve středu v Alpe Adria Cupu schytali od Vídně výprask 73:109.

Co je hlavní problém Děčína?

Herní projev. Už se nevymlouváme na to, že jsme mladí, což kolikrát i ode mě zaznělo. Neřeším ani tak výsledky, ale spíš herní projev týmu. V našem podání je zatím velmi špatný a vygradovalo to tím, že jsme v Olomoucku se štěstím vyhráli, uspokojili jsme se, a pak s Brnem jsme tři čtvrtiny zápasu nebojovali. To je ten problém, který v tuto chvíli řešíme, a nemá s tím, že jsou hráči mladí, nic společného. Hráči si musejí uvědomit, že nastává doba, kdy každý musí na sebe tu zodpovědnost vzít, nehrát si na svém písečku, ale hrát jako tým, odevzdat tomu týmu to, co má. Jinak tady holt nebude.

Dokázali byste ale při současných finančních možnostech Děčína přivést lepší hráče?

Generální manažer Lukáš Houser má pravdu v tom, že máme pod smlouvou docela dost hráčů. A může se to řešit třeba tak, že tři hráči odejdou a jeden přijde. Ti hráči si musejí uvědomit, že končí veškerá legrace. Nejsme schopni přitáhnout diváky do hlediště, jednou příčinou je jistě fakt, že po covidu má plno lidí strach chodit do zavřených prostor, ale na druhou stranu, my nemáme čím ty fanoušky do hlediště nalákat. Tím, čím byl Děčín vždy proslulý, to znamená bojovností, agresivitou, válečnictvím, tak to tam v tuto chvíli není a vygradovalo to sobotním zápasem s Brnem, který byl z naší strany tři čtvrtiny naprosto trapný. My kvalitu máme, ale nemáme bojovnost. A ještě k tomu když si vezmu, že nejsme na profi úrovni schopni proměnit z 28 šestek 16, tak je už do nebe volající. Takže na jednu stranu ano, jako trenér jsem zodpovědný za výsledek, ale na druhou stranu já nemůžu za hráče proměnit trestný hod, což je nejjednodušší střela.

Co tedy s tím?

Nebudeme se schovávat za zranění a nemoci, to už je pryč. Jsme v plném tréninku kromě Pomikálka. Neřeším už nějaké bolístky. Proti Vídni nám zase vypadl pivot Damonte Dodd, protože dostal střevní virózu. Když se s tím nebude schopný poprat a jít tomu týmu se střevní virózou pomoct, tak holt přijde místo Dodda jiný hráč. Neviděl jsem ho, ale když jsem s ním mluvil, tak si zase nemyslím, že by se nemohl z té postele zvednout. Řekl jsem mu jasně: dnes tedy nebudeš, ale v sobotu musíš hrát, protože nás čeká klíčový zápas s Hradcem a my od všech hráčů potřebujeme stoprocentní výkon. A když ho nebudou schopni odvést a tím spíš, když se jedná o cizince, tak tady prostě nebudou.

Věříte, že Děčín bude zase konkurenceschopný v české lize?

Jsme schopni konkurovat v české lize, nejsme schopni konkurovat Nymburku a Vídni. Základní pětku nemáme špatnou: Pomikálek, Kroutil, Svoboda, Šiška, Dodd - to je velmi kvalitní sestava na NBL. Tím, že v tuto chvíli nemáme základní pětku kompletní, tak tým to ovlivní, ale neznamená to, že mladí nebudou schopni ty zkušenější nahradit. Mladí nejsou schopni přijít na hřiště a zvednout tu rukavici, přesvědčit mě, že chtějí hrát základní pětku. Dobře, Pomikálek je zraněný, nás to všechny mrzí, jeho samozřejmě nejvíc, ať už k tomu zranění vedly jakékoliv důvody. Ale mně osobně vadí, že ti mladí hráči nejdou na hřiště s tím, že toho Pomikálka prostě nahradí. Musíme se s tím rvát, je začátek sezony, těch zápasů bude ještě hodně. A jestli to někdo z nich chce vzdávat, tak tady nemá co dělat.

Co vám ukázala konfrontace s Vídní v Alpe Adria Cupu?

Je potřeba říct, že Vídeň má obrovský rozpočet, koupili deset hotových hráčů, chtěli se dostat do FIBA Europe Cupu, což se jim nepovedlo, takže teď hrají s námi Alpe Adria Cup a jsou jasný favorit celé soutěže. Ukázali nám, jak se hraje v Evropě basketbal. Vyzkoušeli jsme si to, a řekněme dvě čtvrtiny jsme byli schopni se tomu mančaftu vyrovnat. To samozřejmě nestačí, ale pro zápasy v české lize nám to může jedině pomoct. Co se týká Alpe Adria Cupu, Děčín v něm byl v posledních sezonách úspěšný a spíše naháněný ostatními týmy, ale v tuto chvíli je potřeba si uvědomit, že Vídeň má rozpočet 2,5 milionu eur, což je spodní hranice bundesligy. A ta kvalita těch hráčů je úplně jinde. Pro nás je důležité vidět, jak vůbec ti mladí hráči k tomu přistupují, protože od hráčů Vídně nedostali jedinou pozici zadarmo. A tohle je věc, která nám obrovsky chybí a kvůli tomu prohráváme pasáže v české lize, které bychom prohrávat neměli. Na tom musíme pracovat a jednoznačně to zlepšit.

Bylo složité připravit se na Vídeň, když jste ji neviděli hrát?

Sehnali jsme dva zápasy na videu, věděli jsme, co nás čeká. A to ještě jejich dva nejlepší hráči nehráli, protože jsou zranění a kouč je šetří na víkendový začátek rakouské ligy. Mají deset zkušených hráčů posbíraných v celé Evropy a já si myslím, že s tímto týmem by měl problém vyhrát i náš mistr Nymburk. Každou pozici mají zdvojenou, jsou tam hráči z maďarské ligy, litevské ligy, holandské či belgické a pro nás je to jednoznačně dobře, že jsme se s takovým týmem setkali, i když ten výsledek je nepříjemný. Musíme se teď ale především soustředit na sobotní zápas s Hradcem. Chceme poprosit fanoušky, i když jsme jim poslední dobou moc radosti neudělali, aby nás přišli povzbudit v co největším počtu.