Basketbalový Děčín udržel trenéra Grepla, chce bojovat o medaile

„Jednání s Tomášem bylo jako vždy vstřícné a profesionální,“ řekl Lukáš Houser, generální manažer Válečníků. „Náš oddíl se dlouhodobě snaží pracovat s určitou vizí a kontinuitou, proto jsme za jeho setrvání na lavičce A-týmu rádi.“

Grepla rekrutovali Válečníci v dubnu 2019 po nečekaném konci klubové legendy Pavla Budínského; ten Děčínu velel bezmála patnáct let. Jeho nástupce hned dotáhl tým ke stříbrné medaili. Uplynulou sezonu mužstvo z města na Labi nerozehrálo dobře, zůstalo viset v horší nadstavbové skupině A2, ale díky parádnímu finiši se přes předkolo play off dostalo do čtvrtfinále. V něm vypadlo s pozdějším mistrem Nymburkem.

„Nastavili jsme si jasné cíle, kterými by měla být účast v nadstavbové skupině A1 a z ní postup do play-off z pozice, která dá reálnou možnost hrát o medaile,“ vyhlásil Houser pro nový ročník. „S tím souvisí i skladba týmu, který splnění takových cílů umožní.“

Zůstávají opory Tomáš Pomikálek, Matěj Svoboda a Filip Kroutil, řeší se prodloužení smlouvy Ondřeje Šišky, vedení klubu znovu hledá akvizice v zahraniční.

„Uděláme společně s hráči maximum, abychom byli co nejlépe připravení na další ročník především v NBL, ale těšíme se i na další soutěže - Federální pohár, Český pohár, a pokud se povede naše účast, tak i Alpe Adria Cup,“ prohlásil Grepl. „Chceme splatit vloženou důvěru dobrými výkony a předváděnou hrou, a potěšit tak naše nejlepší fanoušky v České republice.“

Grepl je někdejším dvojnásobným nejlepším střelcem české ligy, v roce 1996 získal titul s Brnem. Coby trenér působil v Německu jako asistent trenéra bundesligového Weissenfelsu, předtím tutéž pozici zastával v USK Praha. Pracoval i u mládežnických reprezentací.