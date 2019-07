Duncan se vrací do San Antonia, bude tu „splácet“ kouči Popovichovi

„Devatenáct let jsem věrně sloužil jako asistent Tim Duncana, takže je jedině správné, když on mi to teď oplatí,“ žertoval po oznámení dohody Popovich v narážce na klíčovou roli zasmušilého pivotmana během nejlepší klubové dvacetiletky.

Popovich se týmu Spurs ujal coby koučující generální manažer v polovině sezony 1996/97 a poté si Duncana vybral jako jedničku v draftu.

Duncan strávil v San Antoniu celou aktivní kariéru, v každé sezoně pomohl týmu do play off a v letech 1999, 2003, 2005, 2007 a 2014 s ním získal titul.

Třikrát byl vyhlášen nejlepším hráčem finálové série a dvakrát získal i ocenění pro nejužitečnějšího hráče celé sezony.

Celkem Duncan v NBA odehrál 1392 utkání s průměrem 19 bodů, deset doskoků a tři asistence na zápas. S americkým týmem získal v roce 2004 bronzovou medaili na olympijských hrách v Aténách.