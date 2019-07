Kouč pro Satoranského: šerif, který v Chicagu ustál hráčskou vzpouru

„Mluvil jsem s trenérem a byl jsem z konverzace nadšený,“ líčil Tomáš Satoranský poté, co se na tři roky upsal Bulls. Stejně jako Jim Boylen touží po týmovém úspěchu, a pokud se ho dočkají, bude pokaždé nutné vracet se do divokého prosince 2018, kdy bylo v Chicagu i v zimě klima horké, málem k nepřežití.

I krize přece posiluje

Čtyřiapadesátiletý Boylen nebyl výjimečným hráčem, v trenérských štábech ovšem posbíral solidní životopis.

Už v 90. letech pracoval jako asistent v NBA, s Houston Rockets tehdy slavil dva tituly a třetí přidal v roce 2014 v San Antoniu jako pobočník legendy mezi kouči, vyhlášeného pedanta Gregga Popoviche.

Přesunul se do Chicaga, kde asistoval Fredu Hoibergovi a podle tamních médií měl roli „zlého policajta“, tvrďáka neservírujícího cukr, nýbrž používajícího bič. Hoiberg dostal loni 3. prosince vyhazov, Boylen byl povýšen... A v hale United Center z nashromážděného vzteku málem odlétla střecha.

Podle aktérů, s nimiž mluvili reportéři Chicago Sun Times či server Yahoo, se to událo takto: Boylen po nástupu „pohladil“ svěřence třemi dvouapůlhodinovými tréninky plnými sprintů a až vojenských silových cvičení. Veřejně zepsul kondici hráčů. Několikrát stáhl z palubovky kompletní pětku.

A když oznámil další galeje po dvou zápasech ve dvou dnech, což odporuje logice i zvyklostem NBA, propukla vzpoura.

Hráči Bulls kontaktovali ligové odbory a sice se na tréninku ukázali, avšak bez záměru cokoli dělat. V zámoří se psalo o mýdlové opeře, o maškarádě.

Podle anonymních svědků Boylen při ostré slovní výměně zmínil, že mnohé z toho dělal i slavný trenér San Antonia, načež mu jeden hráč opáčil: „Jenže ty nejsi Popovich.“

Pro tak slovutnou basketbalovou značku to byla další rána ve výsledkově mizerném ročníku. Ale klub hned nabídl svůj úhel pohledu.

„Změnu jsme udělali z důvodů, jimž věříme. Nechci zabíhat do detailů, tohle je jen náš byznys. Ale výhledově nás i tohle posílí,“ uvedl viceprezident John Paxson.

Hvězdy Chicaga Satoranského parťáci Zach LaVine (24 let)

Největší hvězda Bulls, vítěz smečařských soutěží na All-Star Game. Otec hrál NFL, máma byla softbalistka, ale jemu učarovali Michael Jordan a po něm Kobe Bryant. Lauri Markkanen (22)

Skvělý střelec je teprve třetím Finem v dějinách, který zasáhl do NBA. Už v další sezoně překoná národní rekord v počtu duelů, který zatím drží Hanno Möttölä. Otto Porter Jr. (26)

Někdejší superstar univerzitního basketbalu do Chicaga zamířila z Washingtonu letos na jaře - a teď se zase se Satoranským sejdou. Za Bulls střílel po přestupu průměrně 17,5 bodu na zápas.

Boylena se veřejně zastal; Bulls podle jeho slov tou dobou postrádali identitu a koučova přísnost měla, s poetickou licencí, mimo jiné oddělit zrno od plev.

Zároveň Paxson líčil: „Budu upřímný, Jimovi jsem řekl, aby trochu ubral. V žertu jsem mu doporučil, ať se raději pořádně prospí. Honí se mu toho hlavou tolik, má takové množství nápadů... Jenže za týden svět nezměníte.“

Chicago minulý ročník skončilo jako čtvrté nejhorší v NBA, přesto Boylen obdržel novou smlouvu na tři roky a klubový viceprezident uvedl: „Má jasnou vizi. Odvádí výbornou práci ve vytváření týmové kultury, vášnivě pracuje s talentovanými hráči. Komunikace je jeho silnou stránkou. Věříme mu.“

Hráči makají rádi

Boylen stále vzhlíží k San Antoniu, dynastickému týmu s pěti tituly během 15 let. Popovichovy metody však upravuje podle reality: „Ano, on byl mistr v tom, že nechal tým trénovat jen lehce, měl však k dispozici skvělé veterány a prostředí, v němž každý věděl, co má dělat. My žijeme v jiných podmínkách, na čemž není nic špatného. Budeme makat - a hráči makají rádi.“

Vzhledem k tomu, že teď Chicago posílilo o Satoranského či oporu Indiany Thaddeuse Younga, šerifovy přísné metody nepůsobí jako odpuzovač. Bulls chtějí být zase dobrou adresou - a třeba bude potlačená rebelie jednou v kronikách bodem, kdy se situace zlomila k lepšímu.