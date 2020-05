Souboj trojkostrojů a jeden výpadek. Nejlepší střelce mají Pardubice

Slezany nespasil obávaný trojkař Luděk Jurečka, který stanovil 96 body nový individuální rekord soutěže; mimo jiné za jedinou minutu vysázel 24 trojek z 31 pokusů. Pokud by to stihl v zápase, měl by za 60 sekund na kontě 72 bodů.

Na straně Pardubic kontroval Josef Potoček, který proměnil 22 z 28 trojkových střel a celkem si zapsal 87 bodů, druhý nejlepší výkon v krátké historii tohoto zápolení.

Kanonýři měli k dispozici půlminutu na zakončení z čáry trestného hodu, minutu při střelbě ze tři a pět pokusů z poloviny hřiště.

Třetí místo, o které se v přímém souboji nestřílelo, brali děčínští Ondřej Šiška a Filip Kroutil, kteří díky vyššímu nástřelu ze semifinále o pět bodů překonali součet střelců Ústí. Navíc díky nejpřesnějšímu tipu na vlastní výkon brali i prémii 20 tisíc korun určenou na charitu.

„My byli s Pepínem vždycky braní za střelce. Doufám, že to tak zůstane a že teď budeme mít i v zápasech víc střel a bodů,“ nadhodil směrem ke kouči Kenu Scalabronimu spokojený David Škranc.

Věřil, že s kolegou Potočkem ve finálovém turnaji ještě vyšperkují své výkony ze základních kol. „Věděli jsme, že v případě postupu do finále tam bude Opava, která má už nějaké snajpry. Museli jsme tak dávat kolem patnácti až dvaceti trojek, abychom mohli uspět, a ještě přidat jednu dvě trefy z půlky,“ naplánoval.

Skřípat zuby mohl po finále opavský veterán Jurečka, který se v semifinále zaskvěl trestnými hody 19/19 a ve finále zářil pro změnu jako trojkař. Ani tohle všechno ale nestačilo na celkový triumf. Na vině je nepovedená minuta Jakuba Šiřiny při finálových trojkách. Nejužitečnější hráč ligy proměnil jen šest střel z 26 pokusů.

„Prostě je to hra. Šířa nám zachránil postup ze semifinále dvěma závěrečnými střelami z půlky a mně dodal klid, když se mi tam nepovedly trojky. A že jemu pak trojky nevyšly ve finále, to se stává. Bereme to sportovně. Já si soutěž užil a mohl se navíc připravit i na sobotní individuální finále,“ hlásí Jurečka, jeden z nejlepších střelců-specialistů v Kooperativa NBL.

První Pardubice, druhá Opava, třetí Děčín a čtvrté Ústí. Pořadí týmového Shoot outu v KNBL.

U semifinálových zakončení Jakuba Šiřiny z půlky je třeba se zastavit víc. Opavští totiž po trestných hodech měli náskok už 17 bodů, který ale v trojkách vymazal 20 zásahy děčínský ostrostřelec Kroutil. A rozhodovala tak štěstěna. Šiřina - věren své tradici z reprezentačních soustředění - začal hody svou levačkou stojící zády ke koši a k úspěchu neměl daleko.

„Když se mu ale první dva nepovedly, říkám mu, že mu dávám ještě jednu šanci a pak už jsem zdůraznil - hlavně už dej koš! Potom jsem mu to ještě zopakoval, on dvakrát proměnil normálně čelem ke koši a posunul nás do finále,“ ocenil spoluhráče Jurečka.

Jeho, Potočka, Škrance, ale i děčínské Kroutila a Šišku a ústeckého Maděru čeká v sobotu ještě souboj o individuálního krále Shoot outu. Osmičku nejlepších po základní části doplňují ještě Martin Nábělek a Štěpán Svoboda z Ostravy.