Ginzburg dovedl Promethey do finále, pak ale odjel k české reprezentaci

„S tím jsem podepisoval kontrakt. Byl jsem na to připravený. Myslím, že je to složitější situace pro klub, ale ten s tím v dohodě souhlasil. Ví, že národní tým je pro mě na prvním místě,“ uvedl v oficiální zprávě České basketbalové federace Ginzburg, který má ve smlouvě klauzuli, že působení u reprezentace má prioritu.



Ginzburg před dvěma měsíci převzal Promethey na čtvrtém místě tabulky, do konce základní části se s ním posunul na třetí pozici, v play off vyřadil ve čtvrtfinále Chimik Južne 3:0 na zápasy a v semifinále Dněpr v sérii 3:0.

„S výsledky na Ukrajině jsem spokojený. Přišel jsem do týmu, který nebyl v dobré situaci a měl dost problémů. Během dvou měsíců jsme z toho s mými kolegy udělali fungující a zdravý tým. Začali jsme hrát spolu a udělali jsme skvělý úspěch. Všichni byli překvapeni, jak tým vystoupal ze záhrobí. Je to mladý klub, který letos bude poprvé ve finále,“ prohlásil.

„Museli jsme řešit problémy, kdy Američan nebyl schopný fungovat s domácími hráči. Důležitá byla mentální stránka, abych je přesvědčil hrát můj styl basketbalu, který hrajeme v národním týmu nebo jsme hráli v Nymburce. Není lehké hrát v takovém rytmu. Hráči museli začít věřit novém stylu i sami sobě,“ popsal cestu za vylepšením výsledků.

Klub se může těšit i na boje v evropských pohárech. „Ve své kariéře jsem zažil spoustu úspěchů ať už s národním týmem nebo Nymburkem. Tady to bylo jiné, protože jsem přišel v průběhu sezony do špatné situace. Nakonec to dopadlo tak, že díky finále bude tým příští rok hrát kvalifikaci o Ligu mistrů. Ukrajinská liga na rozdíl od české nemá jisté místo v základní skupině,“ řekl k prvnímu dosaženému úspěchu ukrajinského angažmá.

Soutěž tam podle něj má kvalitu. „Je to silná liga. Každý z týmů má mezi třemi a pěti zahraničními hráči. Místní hráči jsou velcí a silní, ale mají i dost dobrých atletů. Když první tým prohraje s desátým, není to překvapení. Všichni hrají na vítězství. My jsme v základní části skončili třetí a hrajeme finále se čtvrtým. Nyní na Ukrajině investují do basketbalu hodně peněz, což jim umožňuje přivádět lepší a lepší hráče,“ uvedl Ginzburg.

Finále začne ve středu a skončí nejpozději 19. června. „Předal jsem svoje nápady a taktiku pro finále, ale nakonec to stejně bude na trenérovi v zápase, aby se rozhodoval. Mám tam dobrého asistenta, který sice ještě nebyl hlavním trenérem, ale je to Srb se zkušenostmi například z Red Star,“ zmínil kolegu Milenka Bogičeviče