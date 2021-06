Proti Bělorusku už v přípravě basketbalistek nastoupí i opora Voráčková

„Každá hráčka, která tu je, je důležitá. Jsem rád, že se Veronika vrátila a může se stoprocentně zapojit do přípravy týmu,“ uvedl v tiskové zprávě Svitek.



Jednadvacetiletá Voráčková léčila na úvod reprezentačního srazu zranění chodidla a chyběla minulý týden v úvodních přípravných duelech se Švédskem. Češky nejprve prohrály 50:62, v odvetě však zvítězily i díky 19 bodům Kateřiny Elhotové 79:61.

„Tým se posunul zase kupředu. Když jsme si ukázali chyby z prvního poločasu, druhý zápas pak byl o dost lepší. Také nám padly střely, což je důležité. Těžko se totiž vyžaduje po hráčkách agresivní obrana, když vám to 40 minut nepadá. Na trénincích teď vidím, že jdeme dopředu v souhře a dalších důležitých věcech,“ pochvaloval si Svitek.

Ačkoliv se basketbalistky musí vypořádat s absenci rozehrávaček Lenky Bartákové a Petry Záplatové, proti Běloruskám by měly být díky zlepšené souhře a návratům Voráčkové a Brabencové, kterou trápila viróza, o něco silnější. První zápas odehrají ve čtvrtek od 18:00 za zavřenými dveřmi, páteční duel od 12:00 bude veřejnosti přístupný.

„Měla by to být větší prověrka. Bělorusky tu jsou v kompletní sestavě, s níž odehrály kvalifikaci na EuroBasket. Bude to zase jiná prověrka, protože Švédky jsou silnější na perimetru, zatímco Bělorusky mají větší sílu pod košem, kde mají zkušené a vysoké hráčky. Očekávám, že se proti nim bude hůře prosazovat než proti Švédkám,“ uvedl Svitek.

Po přípravě s Běloruskem sehraje český tým 10. a 11. června ještě dvě další utkání se Slovenskem. Mistrovství Evropy se uskuteční 17. až 27. června ve Štrasburku a Valencii. Češky narazí v základní skupině na Rusko, Francii a Chorvatsko.