Reisingerová s Gironou v Evropské lize obrat v sérii se Salamancou nedokonala

Reprezentační pivotka Julia Reisingerová si s Gironou finálový turnaj Evropské ligy nezahraje. Ve španělském duelu o poslední postupové místo do semifinále byla úspěšnější domácí Salamanca a po vítězství 74:65 se může těšit na semifinále se Šoproní. Druhou dvojici ve Final Four, které se uskuteční v dosud neurčeném dějišti od 8. do 10. dubna, tvoří české šampionky z USK Praha a Fenerbahce Istanbul.