Nebylo jednoduché, o to víc postup těší, říká trenérka USK Hejková

Trenérka Natálie Hejková si oddechla, že tým splnil roli favoritek. USK si finálový turnaj zahraje popáté.

„Jsem nadšená, protože jsme byli favoriti série. V situaci, kdy máme kupu zraněných hráček, tak to fakt nebylo jednoduché. O to víc postup těší,“ řekla Hejková, která s týmem byla ve Final Four naposledy v roce 2019. Tehdy Pražanky skončily v Šoproni třetí. Další ročník měly dobře rozehraný, ale před čtvrtfinále právě se Schiem byl zbytek soutěže zrušen kvůli pandemii koronaviru. V minulé sezoně se nedostal tým ze čtyřčlenné základní skupiny do čtvrtfinále.

„Je to náplast ještě na tu sezonu předtím, protože tam jsme hrály výborně, měly jsme široký kádr a měly jsme v plánu, že potrápíme i Jekatěrinburg. Ta minulá sezona, ta byla celá divná. Teď to chutná super, ale i tato sezona byla trošku zvláštní. Narychlo jsme měnily soupeře, měly jsme hrát s Šoproní, nakonec z toho bylo Schio,“ připomněla Hejková změnu rozpisu po vyloučení ruských klubů kvůli agresi na Ukrajině.

Její tým mohl dotáhnout postup už v úterý, ale v Itálii prohrál 56:69. „Ve Schiu to bylo něco absolutně nenormálního. My jsme tam první tři minuty nemohly trefit koš ani z vyložených pozic a dnes jsme ukázaly, že to jde a že to byl výjimečný den. Dostala jsem pak jednu zprávu a otázka zněla, kdy jsme daly naposledy jen 56 bodů. Já na to odpověděla, že nikdy. Tam se to bohužel stalo a dneska jsme si to vynahradily. Věřila jsem tomu, že když budeme hrát normálně, tak to bude, jako to vypadalo dnes. A tak to bylo,“ podotkla Hejková.

„Tým cítí, že momentálně je to tak, že čekáme, až se uzdraví nějaké hráčky, a rotace pak bude určitě lepší,“ prohlásila Hejková, které chybí především Dragana Stankovičová a Barbora Bálintová. Byla ráda, že se úspěšně zařadila do hry Alena Hanušová. „Velice pomohla. Byly to okamžiky, kdy jsme to potřebovaly oživit. Jonesová měla rychle fauly, zhostila se toho výborně. V druhém poločase se situace tak nějak vyvrbila tak, že jsme potřebovaly více pohybu. Ale jinak hodně pomohla,“ uvedla Hejková.

Na poslední tři minuty ztratila Teju Oblakovou, jež se vyfaulovala při trojkovém pokusu nejlepší střelkyně zápasu Kim Mestdaghové, která pak i proměněným trestným hodem snížila na 71:79. „To byla její chybička, protože neměla chodit ani pomáhat, protože pokyn zněl při time outu: ‚Nechte ji radši dát dvojku, než bychom měly dostat trojku‘. A ona si uvědomila, že jí umožňuje tu střelu, a ještě to chtěla vylepšit, tak z toho byly čtyři body,“ pousmála se Hejková.

Schio dokázalo snížit až na rozdíl sedmi bodů. „Tam jsem byla nervózní, protože to se může vyvrbit kdeco,“ uvedla Hejková. Vzápětí zareagovala trojkou Veronika Voráčková. „Dnes zahrála velice dobrý zápas. Dlouhou jsme na takový od ní čekaly a přišlo to v pravou chvíli, protože i v prvním poločase hrála velmi dobře, samozřejmě i ve druhém. Má smůlu, teď to od ní budeme chtít každý zápas,“ podotkla Hejková.

Užila si atmosféru na Královce. „Bylo to fantastické, u nás to není zvykem, ale dneska byli diváci úžasní,“ řekla. Za favorita boje o triumf v soutěži považuje Fenerbahce. „Jde zrovna na nás, to je smůla. Je to momentálně největší favorit, tak uvidíme,“ dodala Hejková.