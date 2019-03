Olomoucko? Pokaždé hrozí stovka, říká pardubický trenér Sanders

Basket

Zvětšit fotografii Pardubický trenér Levell Sanders a jeho muži | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 10:56

V nadstavbové skupině A1 to pro ně bude naprosto zásadní zápas. Jestliže v tabulce čtvrtí pardubičtí basketbalisté dnes v Prostějově podlehnou Olomoucku, téměř s jistotou ztratí naději na jím držené třetí místo. Pátý Děčín navíc nastoupí ve Svitavách, a pokud by tam zvítězil, na pardubickou Beksu by se počtem vítězství mohl dotáhnout. Do karet by pak děčínským Válečníkům hrálo, že Pardubice hostí na závěr nadstavby.