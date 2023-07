Další posila pro Nymburk. Do týmu přichází americký křídelník Bell

Bell před působením v Anglii hrál za North Texas v zámořské univerzitní lize NCAA a v týmu Mean Green se vypracoval do pozice kapitána. V sezoně 2020/21 dovedl tým až na závěrečný turnaj a patřil ke strůjcům historické výhry v prvním kole nad Purdue. Loni v létě se vydal za angažmá do Bristolu, kde byl s průměry 13,8 bodu a 5,8 doskoku na zápas jedním z lídrů na cestě do semifinále.

Nová posila Thomas Bell. pic.twitter.com/Wu8saun1oy — ERA Basketball Nymburk (@basketnymburk) July 15, 2023

„Jeho atletičnost, dynamika a zapálení na mě udělaly dojem. Sledoval jsem ho už během jeho působení v britské lize, a když se teď otevřela možnost ho podepsat, neměl jsem žádné pochybnosti,“ řekl trenér Nymburka Francesco Tabellini. Kouč Bristolu Andreas Kapulas označil Bella za univerzálního hráče, který k výhrám pomáhá mnoha způsoby. „Hlavní je ale jeho týmové myšlení. Udělá vše pro to, aby tým byl úspěšný,“ citoval řeckého trenéra web Nymburka.

Nymburk v minulé sezoně po 18 titulech v řadě obsadil v české lize až třetí místo. Před Bellem už angažoval Spencera Svejcara a Sukhmaila Mathona.