Boston potřetí za sebou prohrál, Philadelphia zvládla přestřelku s Indianou

Boston hrající bez své hvězdy Jaysona Tatuma ještě ve čtvrté čtvrtině vedl o 14 bodů, jenže pak Cleveland nastartoval nečekaný hrdina Lamar Stevens. Náhradník, který tři čtvrtiny seděl na lavičce, přinesl do hry energii, černou práci a doskoky a výraznou měrou přispěl k obratu spolu se 40 body Donovana Mitchella.

Sestřih zápasu Cleveland - Boston:

Boston přesto mohl v normální hrací době vyhrát, ale Grant Williams minul vteřinu před koncem oba trestné hody. V prodloužení Stevens trefil klíčovou trojku a přidal další koš, Cleveland tak vyhrál i sedmé prodloužení v této sezoně. Bostonu nestačilo ani 32 bodů, 13 doskoků a 9 asistencí Jaylena Browna.

„Rozhodně bychom nevyhráli, nebýt Lamara Stevense. Úplně změnil tón utkání svou fyzičností a nasazením,“ ocenil náhradníka trenér Clevelandu J.B. Bickerstaff.

Celkem 290 bodů nabídla bitva mezi Indianou a Philadelphií. Domácí táhl Tyrese Haliburton se 40 body a 16 asistencemi, jenže měl proti sobě hvězdnou dvojici Sixers. James Harden s 20 asistencemi zásoboval svého pivota Embiida, na něhož neměli Pacers adekvátní odpověď. Zvláště když si pivot Myles Turner rychle nasbíral fauly a vyfauloval se po 17 minutách na hřišti.

Sestřih zápasu Indiana - Philadelphia:

Embiid tak házel 19 trestných hodů, všechny proměnil, k tomu přidal 11 úspěšných střel z pole ze 16 pokusů. Tyrese Maxey přispěl 6 trojkami, čímž pomohl Sixers srovnat krok s hlavní zbraní Indiany, kterou jsou právě trojky. Ještě 10 minut před koncem byl stav vyrovnaný, ale pak hosté odskočili na rozdíl deseti bodů a náskok si hlídali až do konce.

„Když má soupeř v týmu hráče jako jsou Embiid a Harden, tak je těžko zastavuje. Nám se to dnes nepovedlo, tak jsme prohráli, i když jsme v útoku hráli velmi dobře,“ řekl rozehrávač Indiany T.J. McConnell. „Bylo jasné, že vyhraje ten tým, kterému se povede zastavit více útoků za sebou. A to se povedlo Philadelphii. My je nebyli schopni zastavit vícekrát po sobě,“ dodal Haliburton.

Také Denver se musel na výhru nad Toronetem pořádně nadřít, protože ještě minutu před koncem o bod prohrával. Pak ale dal posledních šest bodů zápasu z trestných hodů včetně jednoho za vyloučení Scottieho Barnese a Nuggets mohli slavit výhru. Jamal Murray k ní přispěl 24 body, Nikola Jokič měl 17 bodů, 13 doskoků a 9 asistencí.

Sestřih zápasu Denver - Toronto:

Atlanta těsně prohrála s Miami 128:130. Český reprezentant Vít Krejčí opět nedostal od trenéra Hawks šanci a sledoval zápas z lavičky náhradníků. Jeho spoluhráči naposledy vedli 111:110, pak už se jen marně snažili dotáhnout mírný náskok soupeře, jehož táhl 26 body Jimmy Butler. Za Atlantu dal Trae Young 25 bodů.