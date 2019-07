Butler míří do Miami, nahradí ho Horford. Lillard dostane 196 milionů

Největší kontrakt si zatím odnesl Damian Lillard. Portlandský rozehrávač si zajistil 196 milionů dolarů za čtyři roky.

Nové smlouvy se mohou oficiálně podepisovat až od soboty 6. července.

Nový supertým: Brooklyn získal Duranta i Irvinga Brooklyn Nets posílili o Kevina Duranta, Kyrieho Irvinga i DeAndreho Jordana, o zrodu nového supertýmu a stěhování D'Angela Russella do Golden State čtěte zde.

Al Horford, pětinásobný účastník Utkání hvězd NBA, bude za Philadelphii nastupovat po odchodu z rivalského Bostonu. Třiatřicetiletý pivot se podle ESPN domluvil se Sixers na smlouvě na čtyři roky, díky níž vydělá 109 milionů dolarů.

K tomu Philadelphia udržela Tobiase Harrise, s kterým uzavřela smlouvu na dalších pět let za 180 milionů dolarů.

Al Horford (vlevo) a Kyrie Irving si užívají Utkání hvězd NBA.

Horford se rozhodl neuplatnit opci na poslední rok ze čtyřleté smlouvy s Bostonem, která mu zajišťovala v příští sezoně příjem 30 milionů dolarů. V dresu Celtics strávil hráč z Dominikánské republiky tři sezony. Předtím nastupoval devět let za Atlantu, která si ho vybrala v roce 2007 jako trojku draftu.

Harris přišel do Philadelphie v únoru z LA Clippers, předtím hrál za Detroit, Orlando a Milwaukee. V 27 zápasech základní části za Sixers měl průměr 18,2 bodu a 7,9 doskoku. „Jsem nadšený, že zůstávám, a nemůžu se dočkat, až zase začneme. Chceme vrátit titul do Philadelphie,“ uvedl Harris. Na triumf v NBA čeká tým od roku 1983.

Ve Philadelphii skončí jiný hráč, který přišel v průběhu minulé sezony. Jimmy Butler by měl zamířit do Miami.

Olympijský vítěz z Ria de Janeiro a čtyřnásobný účastník Utkání hvězd NBA hrál za Sixers od listopadové výměny z Minnesoty, předtím byl šest let v Chicagu. Na Floridě na něj čeká 142 milionů dolarů během čtyř let. Z Miami má za něj do Philadelphie přijít Josh Richardson.

Celtics ztratili kromě Horforda i další hvězdu Kyrieho Irvinga, který bude nastupovat za Brooklyn. Novým rozehrávačem by se měl stát Kemba Walker, z Charlotte jej do Bostonu nalákalo 141 milionů za čtyři roky.

Denver si pojistil Murrayho, Boston získá Walkera

Denver Nuggets si v předstihu pojistili mladého rozehrávače Jamala Murrayho pětiletou smlouvou na 170 milionů dolarů (3,8 miliardy korun).

V příští sezoně NBA ještě dvaadvacetiletému hráči poběží původní nováčkovský kontrakt z roku 2016, kdy si ho coloradský klub vybral jako sedmičku draftu. Nová smlouva má platnost do roku 2025.

Jamal Murray z Denveru útočí.

V uplynulých dvou sezonách již Murray patřil do základní sestavy Denveru, kterému letos pomohl v základní části NBA k druhému místu v Západní konferenci. V play off pak vypadli Nuggets v druhém kole s Portlandem až v rozhodujícím sedmém zápase.

Lotyšský dlouhán Kristaps Porzingis se Dallasu upíše na maximálních 158 milionů dolarů za pět let, přestože nehraje od února loňského roku. Od té doby se připravuje na návrat po operaci kolene.

Damian Lillard si v Portlandu přijde během čtyř let na 196 milionů dolarů, v platnost jeho nová dohoda vstoupí až za dva roky.

Bezbřehá euforie basketbalistů Portlandu a jejich fandů po vítězné trojce Damiena Lillarda.

Khris Middleton a Brook Lopez zůstanou věrní svému současnému zaměstnavateli Milwaukee Bucks. První získá 178 milionů na pět sezon. Na Lopeze čeká 52 milionů za čtyři roky. Nejlepší tým základní části 2018/19 se však musel vzdát služeb Malcolma Brogdona, jemuž Indiana nabídla 85 milionů za čtyři ročníky.

Rovných 100 milionů dolarů za čtyři roky dostane černohorský pivot Nikola Vučevič od svého dosavadního zaměstnavatele Orlando Magic.

Terry Rozier odejde z Bostonu do Charlotte a během tří let dostane 58 milionů dolarů.

Ricky Rubio bude nastupoval za Phoenix a za tři sezony inkasuje 51 milionů dolarů.

Harrison Barnes běh měl v Sacramentu pobírat během čtyř let 85 milionů dolarů.

Bojan Bogdanovič se s Utahem dohodl na 73,1 milionu dolarů za čtyři sezony.

Julius Randle z New Orleans se baví s rozhodčím Tomem Washingtonem.

New York rozpouští peníze v hráčích nižší svítivosti: získal Juliuse Randla (63 milionů dolarů za tři roky), Taje Gibsona (20 milionů za dva roky), z Washingtonu přivedl Bobbyho Portise (31 milionů za dva roky) a Reggieho Bullocka (21 milionů za dva roky).

Rozehrávač Derrick Rose bude v dalších dvou letech čarovat před detroitským publikem. za 15 milionů dolarů.