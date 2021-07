Titul po 50 letech: Milwaukee oslavuje šampiony NBA díky Janisovým 50 bodům

Důvěra je splacena. Janis dokázal pro Milwaukee učinit to, co před ním zvládl pouze Kareem Abdul-Jabbar. Odvděčil se za to, že na něj klub z Wisconsinu před osmi lety vsadil; v draftu tehdy zvolil osmnáctiletého nigerijského emigranta s čerstvým řeckým pasem a pár lety zkušeností z basketbalových palubovek.

Adetokunbo to Bucks nezapomněl a loni v létě s klubem jako úřadující ligový MVP i nejlepší obranář podepsal novou smlouvu.

A nyní se stal králem pro fanoušky v hale Fiserv Forum, 65tisícový dav před ní, šestisettisícové město u Michiganského jezera i nenápadný stát na Středozápadě.

Janis Adetokunbo oslaví titul společně se starším bratrem Thanasisem, který je aktuálně v karanténě. Loni si prsten pro vítěze nasadil pro změnu jejich mladší bratr Kostas. Jedná se o první bratrskou trojici šampionů NBA, jediným duem vítězů jsou Pau a Marc Gasolové.



Adetokunbo byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálových bojů, v nichž měl v průměru přes 35 bodů a 13 doskoků na zápas. „Chci poděkovat Milwaukee za to, že mi věřilo. Chtělo jsem to dokázat v tomhle městě a s těmito hráči,“ uvedl Adetokunbo, nejužitečnější hráč základní části NBA z minulých dvou let.

Khris Middleton se na rozhodujícím vítězství podílel 17 body, náhradník Bobby Portis zapsal 16 bodů za 23 minut. Jrue Holiday, jehož Bucks před sezonou draze pořídili z New Orleans, se postaral o 12 bodů, 11 asistencí a devět doskoků.

Middleton s Holidayem nyní zamíří do olympijského Tokia v dobrém rozmaru, jejich finálový sok Devin Booker má před svou první zkušeností v americké reprezentaci o něco těžší nohy. Po dvou čtyřicetibodových představeních nastřílel v šestém finále „jen“ 19 bodů a sérii nedokázal vrátit k sedmému klání do Phoenixu.

Rozehrávačský veterán Chris Paul uzavřel sezonu - a možná i celé své jednoroční působení u Suns - 26 body. Mladému týmu sice pomohl po 11 letech do play off, na svůj první titul však stále čeká. Jae Crowder zapsal 15 bodů a 13 doskoků, stejně jako loni s Miami však po finále odcházel zklamaný.

Bucks získali titul podruhé v historii při třetím postupu do finále. Phoenix neuspěl ani ve svém třetím finále, přestože v sérii vedl 2:0 na zápasy, a ligový triumf mu dál uniká.

Sestřih ze šestého finále NBA mezi Milwaukee - Phoenix:

.