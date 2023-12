Vizionář zabodoval, NBA má zápletku. Jak hvězdy hrály za chudší milionáře

Komisionář NBA Adam Silver s přesně takovou zápletkou přišel, nejslavnější basketbalové lize a její základní části dal vloženým turnajem nový náboj.

„Řeknu to jednoduše, Adam Silver je génius,“ uznal LeBron James, nejužitečnější hráč NBA Cupu.

„Bylo to nejsledovanější nevánoční utkání základní části NBA za posledních téměř šest let,“ zhodnotila televizní sportovní stanice ESPN zájem o finálový mač mezi Indianou a Lakers, který se odehrál minulý víkend.

Další přírůstky k dosavadním trofejím LeBrona Jamese sledovalo na ESPN a ABC průměrně 4,6 milionu diváků.

Kromě vánočních zápasů, které se tradičně těší největšímu zájmu fanoušků, nemělo vyvrcholení In-Season Tournamentu, jehož všechny mače kromě finálového v Las Vegas byly součástí klasické 82zápasové základní části, konkurenci.

„Vůbec to nepůsobilo dojmem základní části,“ řekl po utkání rozehrávač poražených Tyrese Haliburton. „Připadalo mi, jako by LeBron a Anthony Davis vůbec neslezli z palubovky. Bylo to jako v play off.“

„Jsme prvními šampiony, to už nikdo nikdy nepřekoná!“ komentoval úspěch James, který se zároveň může pyšnit trofejí pro nejužitečnějšího hráče turnaje.

Kritické a posměšné hlasy jako by se rozplynuly.

A bude to hráče vůbec zajímat? ozývali se přitom ještě nedávno skeptikové, obzvláště po říjnovém vyjádření rozehrávače Memphisu Marcuse Smarta. „Když budu zcela upřímný, nikoho to nezajímá. Jde nám jen o to velké,“ odkazoval se Smart na play off.

Nyní, týden po odehrání posledního zápasu NBA Cupu, se dá s klidem říct, že se mýlil.

O penězích ale nejen o nich

Není třeba složitě dumat nad tím, proč si k turnaji našli cestu fanoušci.

Vzruch, zápletka, narušení všednosti, zápasy buď, anebo ve vyřazovací fázi turnaje... Vložený turnaj měl od počátku potřebné ingredience k diváckému úspěchu.

Ale proč si cestu našli i hráči?

Jedním z důvodů jsou nepochybně peníze.

Odměna 500 tisíc dolarů (v přepočtu něco přes 11 milionů korun) na hlavu se může zdát v porovnání s mzdami největších hvězd, které už překonávají 50 milionů dolarů ročně, poměrně skromná. Ne všichni se ale mají tak královsky jako sám Král.

LeBron najíždí do koše během finálového utkání v Las Vegas.

Zatímco LeBron vydělá ročně basketbalem 48 milionů dolarů (před odečtením daně), jeho spoluhráči s dvoucestnou smlouvou Colin Castleton, Alex Fudge a D’Moi Hodge mají smlouvu na něco málo přes půl milionu.

Tito hráči sice dostali odměnu za triumf poloviční, ale i 50 procent k ročnímu platu je příjemná vzpruha...

„V pozici hráčů, kteří už si vydělali hodně peněz jako jsem já, Janis (Adetokunbo), Khris (Middleton), Brook (Lopez), je potřeba ukázat, že nám záleží na spoluhráčích, zejména těch mladších, kterým může ta odměna změnit životy,“ popisoval rozehrávač Damian Lillard, který se s Milwaukee podíval do semifinále. Vítězný šek navíc nezapomínal ani na trenéry.

Peníze ale podle komisionáře NBA nebyly jediným lákadlem. „Nemyslím si, že to bylo jenom o penězích. Velký vliv měla jejich soutěživost,“ řekl. „Hráči se se nakonec neliší od ostatních lidí. Peníze jsou sice motivací k určitému chování, ne však jedinou.“

I pochybovači musí tentokrát smeknout. Po úspěchu play in turnaje, který od roku 2021 vždy v dubnu určuje poslední čtyři týmy pro play off, přidala NBA další úspěšný projekt.

Žádná premiéra nemůže být bezchybná, už dnes se pomalu začíná mluvit o změnách.

Ale na newyorské Páté avenue, v sídle NBA, se může s poklidem slavit. Holohlavý vizionář měl znovu pravdu.