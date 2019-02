Prodat Knicks? Ani za pět miliard dolarů. Zlatá vejce jsou stále větší

dnes 8:33

Stále větší zisky z televizních práv, nové arény i celosvětově rostoucí popularita basketbalu tlačí hodnoty klubů americké NBA vzhůru. Za Memphis Grizzlies by nyní bylo třeba zaplatit 24 miliard korun, za šampiony Golden State Warriors by těch miliard bylo skoro osmdesát. Pokud by snad některý ze současných majitelů prodávat chtěl...

Průměrná hodnota týmu NBA je 1,9 miliardy dolarů - jestli můžeme důvěřovat magazínu Forbes, který si na podobných žebříčcích udělal jméno. Oproti číslům z minulého roku je to o 13 % více a oproti výsledkům z roku 2014 se hodnota klubů zvýšila trojnásobně. Nejhodnotnější organizací jsou New York Knicks. Ač jsou momentálně nejhorším týmem napříč NBA, mají podle Forbesu cenu čtyř miliard dolarů. Většinový vlastník James Dolan, který je zároveň majitelem arény Madison Square Garden a hokejových NY Rangers, loni v prosinci ESPN prozradil, že mu za Knicks nabízeli zájemci i více než pět miliard dolarů. Jen pro srovnání, hodnota Rangers - nejdražšího klubu NHL - je něco málo přes 1,5 miliardy dolarů. Dolan se však v nejbližší době prodávat nechystá. Proč se vzdávat slepice, jejíž zlatá vejce jsou každým rokem větší a větší? Hodnota Washington Wizards, za které hraje Tomáš Satoranský, je nyní odhadována na 1,55 miliardy. Klub patří k průměru, na šestnácté místo mezi 30 ligovými celky. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Mezi nejhodnotnějšími sportovními týmy v Americe patří primát fotbalovému klubu Dallas Cowboys, Forbes jeho cenu odhadl na pět miliard dolarů - i díky AT&T Stadium, největšímu krytému stadionu na světě, který pojme až sto tisíc diváků. Druhé místo si dělí dva týmy z New Yorku: basketbaloví Knicks a baseballoví Yankees. „Basketbalová liga se v Americe stala tou nejžádanější. Nedávno v ní končilo přestupové období a zároveň se hrálo finále Super Bowlu. Americká média měla řešit každý detail finálového zápasu NFL, místo toho na sociálních sítích nejvíce probíral případný přestup Anthonyho Davise nebo odchod Kristapse Porzingise z New Yorku do Dallasu,“ píše Forbes. V NBA nebohatnou jen organizace z velkých trhů jako New York Knicks, LA Lakers nebo Golden State Warriors. Týmy Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks nebo Portland Trail Blazers podepsaly s lokálními televizními společnostmi nové smlouvy, které jim přinesou dvojnásob stávajícího zisku. Hala pro basketbalové Milwaukee během výstavby Milwaukee Bucks otevřeli loni v létě novou arénu za více než 500 milionů dolarů. Ta jim do budoucna dává spoustu možností k vydělání dalších peněz. Investice to byla od majitelů Bucks prozíravá. Tým koupili v roce 2014 za 550 milionů dolarů, od té doby se prodejní cena klubu zvýšila téměř o miliardu. Ostatní nezůstávají pozadu a do hal investují také značné množství peněz. Minnesota Timberwolves, Utah Jazz i Atlanta Hawks dali na rekonstrukci svých arén více než 100 milionů dolarů. Úřadující šampioni z Golden State opustí po letošní sezoně svou Oracle Arenu, která je nejstarší halou v celé lize. Z Oaklandu se tým přesune do San Francisca, do supermoderní haly Chase Center pro 18 tisíc diváků. Každá sedačka tu bude mít displej s aktuálními statistikami sledovaného zápasu. Rick Welts, prezident Golden State Warriors, nad maketou nové arény v San Francisku. Warriors si zajistili na další sezony dvě miliardy dolarů od sponzorů a s velkou pravděpodobností se v příštích letech dostanou v žebříčku nejhodnotnějších týmů před Knicks i Lakers. Nárůst hodnoty všech značek kolem NBA je částečně tažen zvnějšku. Příjmy soutěže z neamerického trhu totiž každým rokem stoupají. Z faktu, že se basketbalu věnuje 300 milionů Číňanů, musí být každý potenciální investor nadšený. Týmy NBA nyní mají historicky nejvyšší zisky, průměrně si přijdou na 61 milionů dolarů ročně. To je dvojnásobek toho, co vydělávaly před dvěma lety. V minulé dekádě více než polovina týmů nevydělávala nic, v současnosti se v červených číslech pohybují pouze Cleveland Cavaliers. Za poslední sezonu vydal majitel Dan Gilbert 200 milionů dolarů na platech hráčů včetně 50milionové daně za překročení platového stropu. Tou zásadní ranou, která snížila hodnotu klubu, však byl letní odchod LeBrona Jamese do Lakers. Hodnota klubů NBA 1. New York Knicks 4 miliardy +11 % 2. Los Angeles Lakers 3,7 miliardy +12 % 3. Golden State Warriors 3,5 miliardy +13 % 4. Chicago Bulls 2,9 miliardy +12 % 5. Boston Celtics 2,8 miliardy +12 % 6. Brooklyn Nets 2,35 miliardy +2 % 7. Houston Rockets 2,3 miliardy +5 % 8. Dallas Mavericks 2,25 miliardy +18 % 9. Los Angeles Clippers 2,2 miliardy +2 % 10. Miami Heat 1,75 miliardy +3 % 11. Toronto Raptors 1,675 miliardy +20 % 12. Philadelphia 76ers 1,65 miliardy +40 % 13. San Antonio Spurs 1,625 miliardy +5 % 14. Portland Trail Blazers 1,6 miliardy +23 % 15. Sacramento Kings 1,575 miliardy +15 % 16. Washington Wizards 1,55 miliardy +15 % 17. Phoenix Suns 1,5 miliardy +17 % 18. Oklahoma City Thunder 1,475 miliardy +18 % 19. Utah Jazz 1,425 miliardy +19 % 20. Indiana Pacers 1,4 miliardy +19 % 21. Denver Nuggets 1,375 miliardy +22 % 22. Milwaukee Bucks 1,35 miliardy +26 % 23. Orlando Magic 1,325 miliardy +8 % 24. Atlanta Hawks 1,3 miliardy +13 % 25. Cleveland Cavaliers 1,275 miliardy -4 % 26. Detroit Pistons 1,27 miliardy +15 % 27. Minnesota Timberwolwes 1,26 miliardy +19 % 28. Charlotte Hornets 1,25 miliardy +19 % 29. New Orleans Pelicans 1,22 miliardy +22 % 30. Memphis Grizzlies 1,2 miliardy +17 % Pozn. Za názvem klubu následuje aktuální hodnota v amerických dolarech a rozdíl oproti loňsku.