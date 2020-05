Tyson se přiopil a už už se sápal po Jordanovi. Hrozila rvačka století

Dalších 10 fotografií v galerii Mike Tyson a jeho manželka Robin Givensová, v roce 1988 se vzali, ale vztah jim vydržel jenom rok. | foto: Profimedia.cz

Na jedné straně 198 centimetrů a 98 kilogramů. Michael Jordan. Na straně druhé 178 centimetrů a 99 kilogramů. Mike Tyson. Ač by to pro něj na papíře nemuselo vypadat špatně, to byla ta chvíle, kdy by s Jordanem nikdo neměnil. Je to už dávno, co se schylovalo ke rvačce slavného basketbalového střelce s boxerskou mlátičkou. V roce 1988, když byli oba na vrcholu sil.

Celou záležitost indiskrétně vynesl Tysonův manažer Rory Holloway ve své knize Taming the Beast: The Untold Story of Team Tyson. A dle jeho pamětí měl tehdy pětadvacetiletý Jordan pěkně nahnáno, když se po něm o tři roky mladší Tyson začal sápat. Žádný Last Dance. Žádný titul z NBA pro Chicago Bulls, natož pak šest. Žádná nálepka nejlepšího basketbalisty historie a obrovské peníze ze smlouvy s Nike. Tyson mohl změnit sportovní dějiny a sám sebe poslat do žaláře o pár let dřív. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Semlelo se to v prosinci 1988 na oslavě narozenin Richarda Denta, fotbalisty z Chicago Bears. Světový šampion Tyson přidával koktejly a v hlavě si bezpochyby přehrával rozchod se svou manželkou, herečkou Robin Givensovou. Bohužel pro Jordana, Givensová byla před vztahem s Tysonem jeho milenkou. A to Tysona vytáčelo. „Když tak popíjel, začal říkat, co si myslí. Požádal jsem obsluhu, ať mu začne pití ředit, protože mi bylo jasné, že to nedopadne dobře,“ popisuje Tysonův exmanažer. „Mike zíral přes celý stůl na Jordana. A pak říká: Chlape, myslíš si, že jsem blbej? Moc dobře vím, žes p...l mou d...u.“ Michael Jordan v dresu Chicago Bulls při smečařské exhibici na Utkání hvězd NBA v roce 1988 Mike Tyson (vpravo) a Trevor Berbick boxovali v roce 1986. Po dalších urážkách Jordanovým směrem označil trenéra Bears Mika Ditku za rasistu a obořil se na oslavence Denta, proč si řeči někoho takového, jako je Ditka, nechává líbit. „Jordan se tvářil, jako by viděl ducha. Bylo jasné, že chce vstát a utéct. Byl to vážně cirkus. Já se snažil Mika držet. Ten na všechny strany křičel, že Jordanovi nakope p...l,“ dodal Holloway. Dent na to ovšem pohlíží trochu jinak: „Nikdy jsem neviděl, že by se Jordan něčeho nebo někoho bál.“ A basketbalová ikona? Ta nevyužila šanci od deníku Chicago Tribune se k incidentu vyjádřit.