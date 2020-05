Odmítl 100 milionů dolarů za hodinu snahy. Jordanova legenda má nový děj

Michael Jordan sem, Michael Jordan tam. Tím jménem žije sportovní zpravodajství nejen v Americe. Další a další historky rozšiřují ledendu nejlepšího basketbalisty historie.

Nejlepšího a taky nejbohatšího. A nejlépe vydělávajícího - ale o tom až později.

Jordanův majetek byl magazínem Forbes loni odhadnut na 2,1 miliardy dolarů, mezi sportovci je v celkovém jmění dlouholetou jedničkou. Velkou část majetku má uloženu v klubu Charlotte Hornets, jemuž dal tentýž Forbes cenovku 1,5 miliardy.

Jordan je zkrátka bohatý člověk, který se pro dolar ležící na ulici ohnout nemusí. A také se pro něj neohýbá, jak prozradil jeho dlouholetý agent David Falk v rozhovoru pro newyorské sportovní rádio WFAN.

„Tři roky zpátky jsem mu na stříbrném podnosu přinesl 100 milionů dolarů. Jediné, co by musel udělat, krom toho, že by dal své jméno a obličej, by bylo jednohodinové nebo dvouhodinové vystoupení, kde by oznámil tuhle dohodu. A on to odmítnul,“ vyzradil Falk.

„Bůh mu požehnej, on je tak úspěšný, že má možnost dělat, co se mu zrovna zlíbí. To obdivuju, hodně si vybírá, s čím bude spojován,“ tvrdí sedmdesátiletý Falk, ač na to coby Jordanův agent sám nejvíce doplácí.

Zjevně se nejednalo o výjimku. Obohatit se Jordan mohl třeba o sedm milionů dolarů, kdyby se zúčastnil jednodenního golfového turnaje kdesi v Asii. Ale proč se trmácet a pak se namáhat s úsměvem?

Královskou pozici zajišťuje Michaelu Jordanovi dohoda s oděvním koncernem Nike. Dostává přes 100 milionů dolarů za rok. Loni to podle Forbesu bylo dokonce 130 milionů (celkem má z reklamních vystoupení 145 milionů).

Během své kariéry v NBA přitom Jordan inkasoval od Chicaga a následně od Washington Wizards jen 93 (tehdejších) milionů dolarů.

Značka Air Jordan mu přináší mnohem víc, než kolik si u Nike, Adidasu, Under Armour a dalších přijdou současné superhvězdy. Nestíhají ho ani LeBron James (loni 32 milionů) či Kevin Durant (26 milionů).



Boty s logem Jumpmana jsou dnes statusovou záležitostí. Kromě deseti procent hráčů NBA (včetně Russella Westbrooka, braného v Americe i za módní ikonu, či obletovaného mladíka Ziona Williamsona) je obouvají také desítky a desítky milionů lidí na celém světě. Nejen na hřišti.

Jordanek se ročně prodá víc než bot se jmény všech ostatních hráčů dohromady. Značka se rozšířila i do světa velkého fotbalu - jak toho světového (Paris Saint-Germain), tak toho amerického (univerzity Michigan, Oklahoma a North Carolina).

Tričko z kolekce Air Jordan v obchodě v bahrajnské Manámě

A vyplatí se ji falšovat, jak dokazuje dlouholetý soudní spor mezi Jordanem a čínskou společností Qiaodan. Americká superstar v něm konečně začala vítězit.