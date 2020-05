Varování troufalcům: Chlapi, nechoďte s Tysonem do ringu, on vás zabije

Moment, kdy vám před očima proběhne celý život, se nemusí odehrávat jen v reklamních šotech. Aspoň to tvrdí muž, na kterého zamířila pěst Železného Mikea.

„Když jsem mu poprvé držel lapy těsně před svým obličejem a najednou na mě svištěl pravý hák, ten záblesk se objevil,“ dušuje se pro ESPN Rafael Cordeiro. „Viděl jsem svoji ženu, dceru, psa. Protože jsem si myslel, že na místě umřu.“

Aby bylo jasno, Cordeiro není žádná sušinka, co omylem zabloudila do ringu, ale zkušený kouč MMA. Jenže i jeho ohromilo, co pořád ještě dříme v Mikeu Tysonovi.

I v 53 letech.

Cordeiro vede Tysona na misi dost bláznivé i na člověka, který Evanderovi Holyfieldovi ukousl kus ucha, prošustroval peněz na deset životů a nakonec chce jako vegan v hodně pokročilém sportovním věku oživit boxerskou kariéru, aby v exhibici (či v exhibicích) na tři až čtyři kola vybral peníze na charitu. Slovy samotného živlu zvaného Iron Mike: „Pomoci bezdomovcům a drogami postiženým srá... mého typu.“

Ale jak? Tím, že se nechá seřezat? Či naopak někoho sešrotuje?

Trenér Cordeiro sází na druhou možnost. Z osobní zkušenosti.

„Moc jsem nevěděl, co čekat,“ popisuje úvodní tréninkové seance s Tysonem. „A pak jsem si hned říkal: Panebože! On je rychlý a silný jako nějaký kluk v 21, 22 letech. I na sparing s ním musíte být hodně dobří, protože pokud nejste připravení, vypne vás. Na sto procent. Já viděl hodně těžkých vah, nemám respekt jen tak k někomu. Ta síla. Když jsem spatřil a pocítil ten pravý hák, tak jsem si pomyslel, že ten chlap někoho zabije.“

Nejlákavěji samozřejmě zní odveta Tyson vs. Holyfield, neboť i druhá legenda ohlašuje krátkodobý comeback, aby vydělala peníze na boj s koronavirem. To ale zní snad až příliš dobře.

Sonny Bill Williams z Nového Zélandu budí respekt.

Jiným sokem by prý mohl být slavný ragbista All Blacks Sonny Bill Williams: hora svalů (194 centimetrů, 108 kilogramů) a zároveň boxer, který ze sedmi duelů neprohrál jediný. Skoro o dvacet let mladší než Tyson. Rychlý, silný, odolný, zvyklý na rány... Tedy teoreticky. Nikoli dle bývalého boxerského kouče Jeffa Fenecha.

„Já vám něco řeknu. Jestli napálí Sonnymu Billu Williamsovi, bude stíhaný za vraždu. Myslím to vážně. Může ho zabít,“ pronesl Fenech pro Sydney Morning Herald. „Tihle kluci nikdy nedostali ránu od někoho, jako je Mike. Je více než pravděpodobné, že by druhý den ráno putovali do márnice.“

Mike Tyson a jeho manželka Kiki (12. ledna 2014)

Lákavý souboj ikon boxu a ragby navíc brzdí nabídka z Austrálie na milion dolarů, což jsou při Tysonově renomé - v dobrém i ve zlém - a při relacích pro boxerské superhvězdy spíš drobné na kávu. Šum okolo Tysonova návratu každopádně zesiluje. Soupeř, místo i smlouva jsou stále v nedohlednu. Jediným, kdo si tak Tysona „užívá“, je jeho nový kouč Cordeiro.

„Protože já vážně cítím strach,“ popsal. „Aby mě neodpálil někam na stěnu. Od něj je to pořád tlak, tlak a tlak. Takový Mike Tyson vždycky byl, je to jeho styl. A já jsem zjistil, že to platí nejen v zápasech, ale i na tréninku.“