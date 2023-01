Basketbalová hvězda Mooreová ukončila kariéru, nehrála už čtyři roky

Předtím vyhrála čtyřikrát WNBA s Minnesotou a dvakrát se stala olympijskou vítězkou i mistryní světa. Konec kariéry oznámila v televizním pořadu Good Morning America.

Mooreová hrála naposledy v roce 2018. Pak se rozhodla pomoct Jonathanu Ironsovi a usilovat o reformu amerického justičního systému. Muže, nespravedlivě odsouzeného v roce 1997 v 16 letech za vloupání a napadení, před třemi lety soud skutečně osvobodil. Mooreová se v roce 2020 za Ironse vdala a loni se jim narodil syn.

Jednička draftu WNBA z roku 2011 patří mezi jedenáct hráček, kterým se povedlo vyhrál zámořskou ligu, OH, MS a americký univerzitní šampionát NCAA. V roce 2013 byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finále WNBA, rok nato získala toto ocenění za základní část. Dvakrát Mooreová zvítězila i v Evropské lize, a to v roce 2012 s Valencií a o šest let později s Jekatěrinburgem.