Reprezentantkou pro zlost. Proč jeden šek zastavil Maori v rozletu

Davenportová jako členka základní sestavy USA na šampionátu doručovala v průměru 7,8 bodu a sedm doskoků, svými výkony si navíc řekla o místo v nejlepší pětce turnaje.

Zkrátka se projevila jako jeden z největších nastupujících talentů.

Zlato pro ni zprvu bylo motivaci do další kariéry. Třicátého listopadu však nastal zlom. Maori se v šatně na Charles Henderson High School připravovala na premiérový zápas středoškolské sezony. Pár hodin před začátkem utkání si ji ovšem zavolali do ředitelny, kde strávila více než 45 minut.

Maori Davenportová v dresu americké juniorské reprezentace:

„Neměla jsem ponětí, o co se jedná. Ale věděla jsem, že to nebude nic dobrého,“ vzpomíná Davenportová. Chvíli na to se dozvěděla, že byla suspendována pro zbytek sezony. Důvod? Šek na 857 dolarů a 20 centů, který jí poslala americká basketbalová federace.

Organizace USA Basketball běžně vyplácí hráčkám reprezentujícím Spojené státy na mezinárodních akcích menší částku, která má sloužit na pokrytí cestovních výdajů či jako náhrada za ztracené pracovní příležitosti. Federace si obvykle ověří, zda může hráčka peníze přijmout, v případě Davenportové se tak ale nestalo.

Vedení amerického basketbalu svou chybu přiznalo a ohlásilo, že se nikdo nespojil s Alabama High School Athletic Association, která nedovoluje sportovcům održet částku vyšší než 250 dolarů.

Jakmile vedení federace zjistilo, že Davenportová přijetím šeku porušila pravidla, ihned ji informovalo. Její rodina peníze okamžitě poslala zpět, ale bylo příliš pozdě. Přišel trest.

Urostlá pivotka měřící 193 centimetrů měla nakročeno ke skvělé sezoně; ve třetím ročníku zapisovala 18,2 bodu, 12 doskoků a 5,1 bloku za zápas, svůj tým navíc dovedla k prvnímu státnímu titulu v historii. V listopadu loňského roku se upsala elitní univerzitě Rutgers, která startuje v jedné z nejlepších konferencí v NCAA.

„Nejdříve jsem si to pořádně neuvědomovala, ale potom mě to dohnalo. Nepřestávám doufat, ale je to těžké,“ svěřila se. „Hodně lidí mě podporovalo. Často jsem slýchávala, že to nebyla moje chyba, a že by mě měli nechat hrát,“ řekla.

Její případ vyvolal diskuze napříč Amerikou; na sociálních sítích se šířily hashtagy jako #FreeMaori či #LetMaoriPlay a petici za odvolání suspendace podepsalo přes 16 tisíc lidí. Podporu jí vyjádřila liga WNBA, ozvali se Chris Paul, Sue Birdová či Kobe Bryant. I přes velký tlak veřejnosti však zůstávala AHSAA neoblomná a Davenportová musela sledovat zápasy svého týmu z konce lavičky.

Kauza Maori Davenportové se nakonec přesunula k soudu. Tara a Mario Davenportovi zažádali o přezkoumání případu a soudce jejich dceři umožnil hrát, dokud se celá věc nevyřeší.

Při opožděné premiéře potřebovala Maori jen 19 sekund na to, aby se zapsala do střelecké listiny. První zápas nakonec dokončila s 25 body. „Bylo skvělé stát zase na hřišti. Bylo to jako návrat na místo, kam patřím. Všichni lidé byli úžasní, vyjádřili mi neskutečnou podporu,“ dojala se po utkání.

Její návrat do dresu Henderson High School slavilo mnoho zvučných jmen a Davenportová bude moct hrát minimálně do 22. ledna. V ten den se koná další soudní slyšení.

Ale co bude dál? AHSAA si zakládá na cti a vyspělosti svých sportovců, sama se ale dopustila až příliš radikálního rozhodnutí, když obrala Davenportovou o možnost soutěžit v posledním ročníku kvůli chybě jiného člověka.

Zisk dalšího státního titulu by snad mohl být pro Davenportovou dostatečnou náplastí, ztracený čas jí už ale nikdo nevrátí.

„Doufám, že z celé této věci vzejde něco dobrého. Snad se změní pravidla. Doufám, že to v budoucnu pomůže někomu jinému, aby si nemusel projít tím, čím jsem si prošla já,“ říká Davenportová.