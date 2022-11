Střídáme dobré úseky s horšími. Zlomíme to. Kapitán Feštr o sérii olomouckých proher

To udělalo rozdíl ve skóre?

Nedokážeme výkonnost udržet celých čtyřicet minut. Proti týmu, jako jsou Pardubice, je to prostě nutnost.

Je to už o hlavě?

Úplně bych neřekl, že horší úseky souvisí s tím, že se nám vstup do sezony nepovedl. Ale je to také o hlavě, zkušenostech. Zkrátka o tom, abychom byli za každé situace mentálně ready a plnili taktický plán.

Pardubice trefovaly trojky. Měly na střely z dálky klid?

Myslím si, že celý zápas jsme hráli solidní obranu. Měli jsme výpadky, kdy jsme to nevyřešili tak, jak jsme si řekli před zápasem. Ale celkově obrana nebyla tak špatná. Pořád se ovšem dostáváme k tomu, o čem mluvím: Musíme vydržet hrát čtyřicet minut stejně. Jakmile to nevydržíme, tak je problém.

Máte pro výpadky ještě nějaké vysvětlení?

Něco může být o soupeři. Klasická situace, se kterou máme problém, je, že soupeř si vezme time out, po něm hraje agresivněji a my máme dva útoky nebo dvě obrany výpadek. To už může být šňůra osmi bodů. Musíme být všichni soustředění na každou situaci v zápase.

Neobáváte se, aby vám začátek sezony neutekl jako v minulém ročníku, kdy jste pak honili záchranu na poslední chvíli?

Není to jednoduché. Musíme makat dál a věřit, že když budeme tvrdě pracovat a půjdeme za tím, tak se to zlomí. Mysleli jsme, že rozlosování startu sezony bude příznivější a že bychom mohli nějaké výhry posbírat. Teď zápasy s Brnem a Pardubicemi, čeká nás Opava, to je už těžší než třeba proti Hradci, se kterým se nám zápas nepovedl.

V kvalitu týmu věříte, nebo potřebuje posílit?

Věřím v kvalitu. Doplnění není otázka na mě, ale na vedení. Jsem kapitán tady tohoto týmu a bylo by špatné, kdybych mu nevěřil.

Co s týmem udělalo brzké odvolání trenéra Miljana Čuroviče?

Stává se málokdy, že je trenér odvolaný po třetím kole. Byl to šok. Ale to je úděl profesionálního sportu, naší práce. Někdy přijdou okamžiky, které jsou dobré, a někdy okamžiky, jako odvolání trenéra, které jsou horší. A je jen na nás, jak se s tím popereme.

Parta v kabině drží spolu?

V tomhle není vůbec žádný problém. Neřekl bych, že to není vidět na hřišti, ale musíme to přetavit ve výsledky.

Hrajete ještě Alpe Adria Cup. Je to plus, nebo kilometry navíc a cesta z Chorvatska jako před zápasem s Pardubicemi jsou spíše komplikace?

Je to plus v tom, že si zahrajeme proti soupeřům z jiných zemí, okusíme jiný herní styl a nehrajeme jen čtyřikrát proti stejnému týmu. Horší už je to cestování. Do Šibeniku jsme jeli autobusem dvanáct hodin. Zpátky jsme jeli přes noc, ve středu dopoledne jsme byli zpátky. Měli jsme tři dny na přípravu na zápas. Pro regeneraci musí každý udělat maximum.

Před sezonou jste prodloužil s Olomouckem smlouvu. Řešil jste i jiné nabídky?

Jiné možnosti byly, ale rozhodl jsem se pro Olomoucko a rozhodně nelituju, že bych si teď řekl, že se nám vstup do sezony nepovedl. Jsem kapitán a cítím zodpovědnost za tento tým i výsledky. Doufám, že se to zlomí.