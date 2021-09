Přestřelka na úvod přinesla pět trojek nováčka Novotného a triumf Olomoucka

Nejlepším střelcem zápasu byl hostující Torin Dorn se 30 body, Olomoucko táhla nová posila Demajeo Wiggins. Americký pivot si připsal 25 bodů a 15 doskoků.

Filip Novotný (nezaměňovat s kolínským křídlem stejného jména) při své premiéře v zápase základní části zaznamenal v dresu jihočeského celku 18 bodů, když trefil pět trojek.

„Odehráli jsme nejlepší zápas od začátku přípravy, tak to má být. Začátek se nám úplně nepovedl, ale umím to pochopit. Hráli jsme poprvé v novém složení mistrovský zápas v nové domácí hale před fanoušky. Rychle jsme se však dokázali vrátit do utkání a ve druhé čtvrtině otočili výsledek,“ zhodnotil úspěšný vstup do sezony nový polský trenér Olomoucka Robert Skibniewski.

Ani americký kouč Jindřichova Hradce Gilbert Abraham nebyl z premiéry zklamaný. „Chtěli jsme co nejvíce sázet na ofenzivu a to se nám dlouho dařilo. Rozhodující okamžiky zápasu přišly v průběhu třetí čtvrtiny, kdy se nám nepodařilo uhlídat doskok Olomoucka,“ uvedl.

„I tak šlo utkání do vyrovnané koncovky. Hráči bojovali, toho si cením. Věřím, že v takovém trendu budeme pokračovat,“ dodal.