Nerozhodný poločas, pak ale Nymburk proti Svitavám kraloval

Nymburk ukončil soupeři pětizápasovou vítěznou sérii. Svitavy při těžkém losu vstoupily do NBL porážkami s oběma finalisty minulé sezony Děčínem (96:98 po prodloužení) a právě Nymburkem (70:97), od té doby vyhrávaly a do odvety s mistrem šly ze třetího místa.

Poté co se Nymburku v úterý přetrhla šňůra 38 soutěžních výher, mohli hostující Tuři ještě do poločasové přestávce pomýšlet na to, že by ohrozili jejich rekordní sérii 65 ligových vítězství.

Jednobodové vedení před pauzou ale bylo jejich maximum, třetí čtvrtinu ztratili osmnáctibodovým rozdílem a během měsíce s favoritem podruhé vysoko prohráli. Nymburským lídrem byl Zachary Hankins se 14 body a 7 doskoky, svitavský Eugene Crandall předvedl 20 bodů a 6 doskoků.