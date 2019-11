Nymburk čeká po Tenerife další těžký souboj v Nižním Novgorodu

„Podle výsledků, které oba týmy předvádí, bude mírným favoritem domácí tým, ale věřím, že jsme natolik vyspělí, že tam můžeme uspět. Podobně jako před cestou do Rigy jsem přesvědčený, že tam můžeme odehrát velmi dobrý zápas,“ řekl pivot Petr Benda klubovému webu.



Do Ruska se vydal Nymburk po dlouhých třech a půl letech, přitom dříve tam cestoval především při účasti ve VTB lize často. Tým odletěl dnes před sedmou hodinou ranní a po dlouhé cestě si halu v dějišti utkání vyzkouší až dopoledne před zápasem.

„Jsem rád, že do Ruska nejezdíme desetkrát ročně jako dříve. Jednou se to dá vydržet. Je to zápas jako každý jiný, jen cesta je trochu delší, ale co se dá dělat,“ doplnil sedmatřicetiletý Benda.

Nymburk se ve VTB lize utkal s Nižním Novgorodem osmkrát a dvakrát z toho vyhrál, ale v obou případech se mu to podařilo doma. V Rusku všechny čtyři souboje prohrál, naposledy v dubnu 2016.



„Ruským soupeřům jsme se dosud v Lize mistrů vyhýbali a jednou to přijít muselo. Je to trochu déjá vu VTB Ligy, ale co jsem se díval, tak hrají teď v jiné hale. Určitě se nám však něco vybaví,“ uvedl Benda

K hlavním oporám ruského celku patří Američané. Nejlepším střelcem týmu v Lize mistrů je pivot Darrlyn Willis s průměrem 15,3 bodu a navíc má 8,5 doskoku na zápas. O střelbu se stará i rozehrávač Brandon Brown s průměrem 14,3 bodu, který má 7,3 asistence na utkání.

Další oporami jsou 216 centimetrů vysoký pivot Alec Brown, kterého draftoval Phoenix, ale NBA si nezahrál, i křídlo Chavaughn Lewis. Mezi tahouny patří také kapitán Jevgenij Baburin, který hrál za Rusko na dvou mistrovstvích Evropy.

„Čtyři jejich nejlepší střelci jsou Američané. Víme, koho pokrýt, abychom dokázali uspět. Nebude to ale vůbec jednoduchý soupeř. Je to tým na podobné úrovni jako my a bude mít na své straně domácí prostředí. Věřím ale, že můžeme uspět,“ dodal Benda.

Duel začne v 17:00 SEČ, přímým přenosem jej vysílá Nova Sport.