Walker odmítl konec, z Ameriky se stěhuje do Monaka. Euroliga se těší

Kemba Walker se z Ameriky stěhuje do Evropy. Třiatřicetiletý americký basketbalista, čtyřnásobný účastník Utkání hvězd NBA, podepsal roční smlouvu s AS Monako. Úřadující vítěz francouzské ligy a bronzový z Euroligy to oznámil na sociálních sítích.