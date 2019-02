Každý ho chce, vědí ve Fenerbahce. Veselému nabízejí novou smlouvu

„Už jsme začali pracovat na příští sezoně. Podepíšeme nový tříletý kontrakt s Janem Veselým,“ řekl Özsoy turecké televizi NVT Sport. „Každý ho chce získat,“ poznamenal.

„Máme stále smlouvu na rok s trenérem Obradovičem a nejsou pravdivé spekulace, že po sezoně končí,“ dodal na adresu osmapadesátiletého srbského kouče, kterého by rád udržel až do jeho odchodu do výslužby.

Obradovič je nejen devítinásobným vítězem Euroligy, ale také garantem prvotřídního kádru Fenerbahce. S mnoha hráči včetně Veselého má nadstandardní vztah.

Osmadvacetiletý Veselý už hraje za Fenerbahce pátou sezonu po návratu do Evropy z NBA. Ve všech čtyřech předchozích ročnících postoupil s týmem do euroligového Final Four a v roce 2017 ji i vyhrál.

V aktuální sezoně vévodí turecký mistr s náskokem dvou bodů před duem CSKA Moskva a Real Madrid.

V tomto ročníku útočí na cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže, přestože momentálně nehraje kvůli zranění. Průměry má 14,4 bodu, 5,6 doskoku, 2,6 asistence a 1,7 zisku na zápas.