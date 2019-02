Fenerbahce má jistotu play off, kouč Panathinaikosu se chtěl jít zabít

Turecký celek získal jistotu na druhý pokus, před týdnem mu to ještě kvůli porážce v Mnichově po prodloužení nevyšlo.

Proti řeckému soupeři Fenerbahce rozhodlo ve druhé čtvrtině, když předvedlo úsek 23:5. Zápasová úspěšnost střelby 66 procent je záviděníhodná.

Pět minut před koncem vedli domácí rozdílem 28 bodů, a tak se k prvním minutám i bodům dostal osmnáctiletý Tarik Biberovič. Nicolo Melli vedl vítěze 14 body, sedmi doskoky a čtyřmi asistencemi,

Rick Pitino, americký kouč Panathinaikosu, byl z profesorské hry Fenerbahce a učednické role svého týmu natolik otrávený, že se prý toužil zabít. „Dneska bych se radši vrhnul do Marmarského moře,“ pravil dramaticky.

„Je mi líto, že jsme hráli tak, jak jsme hráli. Nejsme tým střelců, ale pořád střílíme, na to vydáváme zbytečně moc energie,“ kritizoval. Sean Kilpatrick se blýskl 19 body, většina z nich však přišla v momentech, kdy se Aténští už nemohli dotáhnout. DeShaun Thomas přidal 13 bodů a šest doskoků.

Nicolo Melli proti Panathinaikosu:

Ve 22. kole si navíc turecký mistr upevnil první místo, protože dosud druhý Real Madrid prohrál šlágr na palubovce CSKA Moskva 78:82. Oba týmy nyní zaostávají za Fenerbahce o dvě výhry.

Nando De Colo vedl ruský velkoklub 21 body, Cory Higgins přidal 15 bodů. Madridským patřil závěr zápasu, ale otočit už nedokázali. Daniel Hackett (celkem 14 bodů) je držel na distanc ze šestek. Anthony Randolph byl nejlepším hráčem obhájců titulu s 20 body. Gustavo Ayón pomohl 11 body, šesti doskoky a šesti asistencemi.

Jan Veselý je mimo hru od minulého týdne, kdy se podrobil operaci menisku v pravém koleně. Chybět by měl nejméně měsíc, play off by ale aspirantovi na ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže uniknout nemělo.

Baskonia doma přehrála Bayern Mnichov a ještě si vítězstvím 76:68 získala lepší vzájemné zápasy. Rozhodla osmibodovou sérií na 72:62.

Střelecky táhli vítěze Matt Janning se 13 body a Jalen Jones se 12 body, Vincent Poirier přidal 11 bodů a 11 doskoků. Bayern vsadil hlavně na Derricka Williamse, autora 18 bodů.

Olimpia Milán porazila istanbulskou Darüssafaku 90:78 díky úseku 15:2 v poslední čtvrtině. Curtis Jerrells se na něm podílel osmi body a celkově se dostal na 16 bodů (trojky 4/6), Mindaugas Kuzminskas zapsal 19 bodů a osm doskoků, Mike James 18 bodů a pět asistencí.

Toney Douglas táhl poražený celek 21 body (pět trojek), Kartal Özmizrak připojil 11 bodů.



Euroliga basketbalistů 22. kolo CSKA Moskva - Real Madrid 82:78

Fenerbahce Istanbul - Panathinaikos Atény 85:66

Baskonia Vitoria - Bayern Mnichov 76:68

Olimpia Milán - Darüssafaka Istanbul 90:78