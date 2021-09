Konec kapitánky i odchod šestnáctiletého talentu. Změn víc, než Hradec čekal

„Je toho víc, než jsme čekali, ale na druhé straně je pravda, že jsme avizovali, že naše úspěšná generace hráček narozená na přelomu 80. a 90. let bude pomalu končit, a tato doba nastala,“ uvedl k jedné části změn Miroslav Volejník, manažer hradeckého klubu, jenž se už desetiletí rve o pozici hned za stále bezkonkurenčním šampionem z USK Praha.



Loni tuto svoji snahu Lvice dovedly takřka k dokonalosti, když v celé ligové sezoně prohrály jen zápasy s ním a kromě nich jednou se Žabinami Brno, a to až v semifinále play off. Jinak nic.

Klára Marečková (vlevo) z Hradce Králové útočí kolem Petry Bakajsové ze Slavie.

U obhajoby tohoto historického kousku už budou chybět dvě stálice, s jejichž jmény bylo celé období spojeno. V družstvu nebudou pokračovat Andrea Klaudová a Klára Marečková. O pozici první z nich hovoří i to, že byla kapitánkou družstva, druhá své zkušenosti v minulé sezoně využívala jako jeho nejvytíženější hráčka, navíc byla jeho nejlepší střelkyní.

Obě končí především kvůli rodině, Marečková očekává narození druhého potomka. „S oběma jsme v kontaktu, ale zatím to nevypadá, že by se vrátily,“ poznamenal Volejník ke konci letitých opor, jež věkově spadají právě do basketbalově silných ročníků z přelomu 80. a 90 let.

K odchodům těchto dvou opor se přidaly i dvě mladé hráčky, shodou okolností rozehrávačky z nastupující generace. Teprve šestnáctiletá velenaděje Dominika Paurová odchází za basketbalem spojeným se studiem do USA, o dva roky starší Adéla Vítová se rozhodla pro angažmá v Trutnově.

Česká basketbalová naděje Dominika Paurová v utkání s Kanadou

Nahradit odcházející se pokusí trojice Charlotte Velichová, Simona Růžková a Martina Pokorná, v jejíž osobě Lvice získaly podkošovou hráčku, o které je v českém ženském basketbalu nouze.

Toto příznivé konstatování spojené s Pokornou, jež do Hradce přichází z Brna a vedle basketbalu bude studovat i zdejší lékařskou fakultu, však kazí jedna čerstvá novinka. Tento týden, vlastně vpředvečer nové sezony, se totiž zranila Klára Vojtíková a musela s pochroumanými zády podstoupit operaci.

Česká basketbalová juniorka Martina Pokorná v utkání s Kanadou

„Pro nás to je obrovská komplikace, Klára byla naše jistota pod košem. Uvidíme, jak dlouho bude trvat její návrat, budeme to muset řešit,“ neskrývá mrzutost hradecký manažer.

Aby výčet nepříjemných zpráv byl úplný, je třeba připomenout, že po zranění se teprve dává do kupy rozehrávačka Michaela Matušková, která zatím ještě netrénuje a začátek sezony jistě nestihne.

Přes všechny problémy, které podle Volejníka družstvo proti loňské sezoně přece jen oslabily, nejdou Lvice do sezony s pesimismem. Když už nic jiného, výsledky v přípravě k němu nevedou.

„Vysoko jsme porazily některé české týmy, s polskými Polkowicemi, které hrály v prakticky euroligové sestavě, jsme prohrály o koš,“ vysvětluje.

I vzhledem k tomu by se Lvice rády znovu zařadily do skupiny družstev, která si to budou rozdávat o příčky za USK Praha.

„Úplný přehled o tom, s jakými soupiskami jednotlivá družstva do sezony půjdou, ještě nemám. Předpokládám ale, že USK bude opět jasné a my bychom se mohly s brněnskými družstvy přetahovat o další místa. Uvidíme, jak na tom bude pražská Slavia, silný bude asi Chomutov,“ přibližuje manažer své představy o tom, jak bude v lize vypadat rozložení sil.

Česká basketbalistka Michaela Matušková se chystá na zápas.

Právě v Chomutově, který do kádru přilákal zahraniční posily, si tým vedený trenérkou Romanou Ptáčkovou už v pátek vyzkouší svoji připravenost na stříbrnou obhajobu.

„Možná to bude chtít chvíli čas na sehrání, los nám ho trochu dává, silnější družstva na nás čekají později než hned na začátku,“ poznamenal manažer Volejník.