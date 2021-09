Startuje liga basketbalistek, USK bude útočit na další rekord

Na další rekord bude útočit ZVVZ USK Praha, který v minulém ročníku po 11. triumfu za sebou 15. zlatem překonal rekord Žabin Brno v české soutěži a 24. titulem v součtu s federální soutěží může předčit Spartu.

V minulém ročníku se Renomia ŽBL hrála bez fanoušků. „Zatím to vypadá velmi dobře, protože podle současných pravidel vlády může být v hledišti až 3000 diváků. Je to omezené jen tím, že je potřeba mít roušku nebo respirátor. Věřím, že to každý zvládne a diváků zase přijde hodně,“ řekl na tiskové konferenci v Praze guvernér Asociace ženských ligových klubů Daniel Kurucz.

Jednoznačným favoritem bude opět USK Praha, který se musí vyrovnat s absencí dlouholeté opory Kateřiny Elhotové, Mariji Režanové a Ivany Dojkičové. Elhotová přerušila kariéru a chce druhého potomka, Režanovou čekají mateřské povinnosti a Dojkičová zamířila do Boloni. Posilami jsou Alena Hanušová z Landerneau, Slovenka Barbora Bálintová z Gdyně a Srbka Dragana Stankovičová z Polkowic.

„USK Praha je opravdu velkým favoritem, nicméně věřím tomu, že ta další část bude vyrovnaná. Máme tam oba týmy z Brna, Hradec Králové, jsem zvědavý na to, co předvede Slavia, Ostrava nebo Trutnov. Myslím, že bez šance nejsou ani další týmy jako Chomutov a Strakonice. Hra se zrychluje, liga nám hodně mládne. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně,“ uvedl Kurucz.

V základní části se desítka týmů utká dvoukolově každý s každým (18 kol) a první osmička postoupí do play off, kde se bude hrát čtvrtfinále, semifinále i finále na tři vítězné zápasy. Poražení čtvrtfinalisté budou pokračovat v bojích o 5. až 8. místo v sériích na dva zápasy doma - venku.

Z play out 9. a 10. celku na tři vítězné půjde poražený do baráže na dva vítězné s vítězem druhé nejvyšší soutěže. ŽBL bude mít od října také přímé televizní přenosy na ČT Sport.

Čtyři týmy se představí v evropských soutěžích. USK bude startovat tradičně v Eurolize, v Euro Cupu nastoupí KP Brno a Žabiny Brno, které stejně jako Ostrava budou hrát i EWBL. Další mezinárodní konfrontací bude v únoru turnaj českých a slovenských celků.



„Delší dobu jsme diskutovali na téma sehrát turnaj nebo ligu s nejlepšími slovenskými týmy. Chtěli jsme to udělat už v minulé sezoně, ale kvůli covidu a omezenému cestování to nebylo možné. Bude to teď začátkem února formou turnaje, do kterého postoupí čtyři nejlepší týmy z Českého poháru a čtyři nejlepší týmy slovenské ligy po základní části,“ řekl Kurucz.

V Českém poháru nebude startovat obhájce vítězství USK Praha, který se bude stejně jako předešlých letech soustředit na Euroligu.

Dalším klubům má i konfrontace se slovenskými celky pomoci získat další kvalitní zápasy v sezoně. „Bude to hodně zajímavé měření sil. Připravujeme koncepci pro ženský basketbal na následujících osm let a jednou z důležitých částí té koncepce bude větší mezinárodní konfrontace. Cela ta koncepce by měla dostal český ženský basketbal na olympijské hry v roce 2028, což je poměrně ambiciózní plán,“ dodal Kurucz.