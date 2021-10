Přestat v nejlepším. Po letech bude derby basketbalistek bez Klaudové

Dotaz zní takto: Komu bude v derby fandit hráčka, která sice basketbalově vyrostla a žije v Hradci, ale před posledními čtyřmi sezonami v jeho dresu předtím odehrála čtyři předcházející právě v Trutnově, odkud pochází její manžel?

„Jsem z Hradce,“ odpovídá stručně basketbalistka, která se v létě rozhodla, že nebude v aktivní kariéře pokračovat. A to přesto, že v minulé sezoně, v jeho historii asi nejúspěšnější, jako kapitánka dovedla hradecký klub až ke stříbrným medailím.

Pro derby s vámi trutnovská minulost moc neudělala?

Musím k tomu říct, že i když je to tradiční derby, já jsem ho v posledních sezonách už tak nebrala, pro mě byly prestižnější jiné zápasy, ty s Trutnovem totiž byly naposledy vyrovnané v sezoně, kdy jsem tam ještě hrála.

Uvědomila, že už nemám motivaci znovu se pustit do přípravy. Andrea Klaudová

Jak podle vás skončí čtvrteční souboj, v němž bude Hradec znovu favoritem?

Hradec je opravdu stále favoritem, i když teď to nemá jednoduché. V týmu došlo k několika změnám, do toho zranění několika opor, utkání možná bude vyrovnanější než v minulých sezonách, o kterých jsem mluvila. Konečně u toho zase mohou být diváci, hraje se večer s televizním přenosem, pro diváky by to mohlo být znovu atraktivnější derby s atmosférou.

Vy u toho jako hráčka už nebudete, protože jste se v létě rozhodla ukončit kariéru. Hlavní důvod?

Vyplynulo to z okolností. Zvažovala jsem to. Mám toho s basketbalem hodně za sebou, hraju ho přes dvacet let, od šestnácti pod smlouvou. Cítila jsem, že potřebuji minimálně pauzu.

Nakonec jste se rozhodla opravdu nepokračovat.

Najednou jsem si uvědomila, že už nemám motivaci znovu se pustit do přípravy. A než do ní jít s negativní náladou, tak proč neskončit? Možná dokonce v nejlepším, minulá sezona byla opravdu výborná.

Konec kariéry čeká každého sportovce, nebyl ale ve vašem případě trochu předčasný?

Nemyslím si. Je to určitě lepší, než se dostat do situace, kdy vám musí říct, že vás už nechtějí, případně když nemůžete pokračovat kvůli takovým zdravotním potížím, které vám hrát nedovolí.

Fakta o derby Utkání nejvyšší soutěže basketbalistek mezi Hradcem Králové a Trutnovem, ve čtrvtek ve 20.15 v hale na Eliščině nábřeží



V posledních sezonách měl v Ženské basketbalové lize navrch Hradec, který v minulé sezoně skončil druhý. Podobně začíná i nová sezona, Hradec dva dosavadní zápasy vyhrál, Trutnov prohrál

Basketbal vám po tolika letech nechybí?

Zatím ne. Mám dost práce, věnuji se osobnímu trénování, dělám navíc kondičního trenéra hradeckých krasobruslařů. Mohu si život organizovat podle svého, což jsem doteď nemohla. To platí i o víkendech, které patřily basketbalu. K tomu ani moje achilovky po těch letech na palubovkách také nejsou v ideálním stavu.

Předpokládám, že vás vedení klubu přemlouvalo, abyste ještě pokračovala.

Mluvili jsme o tom a musím říct, že bylo těžké odolat, ale takhle jsem to cítila.

Takže definitivní konec?

Teď ano, ale já jsem člověk, který říká: Nikdy neříkej nikdy.