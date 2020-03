Hradečtí basketbalisté vyčkávají, zatím netrénují, nemají kde

Všechno se může změnit ve druhé polovině příštího týdne, kdy má Asociace ligových klubů rozhodnout, co s letošním, zatím přerušeným ročníkem Národní basketbalové ligy udělá. Podle Peterky je možné, že se hrát už nebude.



„Neumím si představit, že začneme hrát za měsíc a jak se vše dohraje,“ říká hradecký kouč.

Podle něj je nyní hlavní otázkou, jak určit tým, jenž by měl po letošní sezoně hrát baráž o udržení. Vše ostatní, včetně toho, kdo získá mistrovský titul, není vzhledem k příští sezoně tak podstatné

„Pokud se opravdu bude řešit to, že se nedohraje, tak pak se také musí vyřešit, kdo bude NBL hrát i v příští sezoně. Řešení je několik, při všech bude někdo nespokojený,“ říká hradecký kouč svůj názor.

Vychází mu z toho, že asi nejspravedlivější by bylo celou sezonu anulovat a příští hrát v obsazení, jaké měla letos. „Když sezonu ukončíme ve chvíli, kdy se nyní zastavila, tak to nebude spravedlivé, týmy mají jiný počet zápasů doma a jiný venku. Když vynecháme rozehranou nadstavbu, bylo by poslední Brno, ale ono v tuto chvíli už poslední zdaleka není,“ vysvětluje.

Ať to dopadne jakkoliv, Královští sokoli se i ve druhé sezoně mezi elitou dokázali v soutěži udržet. Loni k tomu potřebovali baráž, letos se zlepšili, a dokonce by si mohli zahrát předkolo play off.

„Tohle nás trochu mrzí, uvidíme, jak se asociace rozhodne. My jsme teď před sebou měli tři domácí zápasy a ty by nám mohly hodně pomoci. Myslím si, že bychom se do předkola dostali,“ poznamenal hradecký kouč.

Nejpozději za týden by mělo být definitivně jasno, Hradec je v tuto chvíli na dělené desáté příčce.