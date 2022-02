Byli jsme naprosto jaloví, mrzí kouče hradeckých basketbalistů

Družstvo, které spíše než s útokem mívalo problémy s obranou, totiž dvakrát střelecky pohořelo. Nejprve uprostřed týdne nastřílelo v tabulce druhé Opavě bídných 36 bodů (36:100), o víkendu se v souboji se třetím Brnem sice přece jen zlepšilo, ale 51 bodů ani tentokrát na výhru stačit nemohlo.

„Byli jsme naprosto jaloví, v útoku nám nespadlo nic, byl z naší strany strašidelný,“ posteskl si po porážce 51:67 v zápase s Brnem kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka.

Přitom o týden dříve svého víkendového soupeře v dvakrát odložené dohrávce poslední kola základní části Hradečtí porazili. „Očekávali jsme, že to bude jiný zápas. Brno nás tentokrát hodně těsně bránilo a na našem výkonu asi byla znát i únava z náročného programu,“ poznamenal hradecký kouč. „Další zápas z těžké série, dali jsme do toho sice srdce, ale bohužel to stejně nevyšlo,“ doplnil jej pivot Peter Sedmák.

Hradci ani dvě porážky po sobě nevzaly šanci splnit si cíl, s nímž do právě probíhající nadstavbové části Národní basketbalové ligy šly. Ve vyrovnané tabulce skupiny A1 o 1. až 8. místo mu nadále patří pátá příčka, přáním je skončit do 6. místa a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále.

Navíc s výhodou, že kvůli covidové pauze mají odehráno méně zápasů než většina jeho soupeřů v boji o vyřčenou metu. Na některé se v počtu odehraných zápasů dotáhnou už zítra, kdy je na domácí palubovce čeká dohrávka odloženého zápasu s Ústím nad Labem. Jedním z týmů, které usilují o to samé co Hradec. „Je pro nás velmi důležitý, poslední před krátkou pauzou, musíme se na něj dobře připravit,“ uvedl kouč týmu.

Ligová pauza bude pro Hradec trvat necelé dva týdny, hned po ní ve čtvrtek 3. března totiž Královští sokoli vyrazí do Pardubic k prestižnímu derby.