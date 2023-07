Nymburk má jistý start ve FIBA Europe Cupu, Pardubice čeká kvalifikace

Nymburk hrál první ročník FIBA Europe Cupu 2015/16, pak nastupoval sedm let v Lize mistrů. Letos po finálové porážce s Opavou opustil po 19 letech domácí trůn a znovu se představí v druhé nejvyšší evropské soutěži FIBA.

Mezi 13 jistými účastníky jsou například francouzský Gravelines Dunkerque, španělské Bilbao, turecký Bahcesehir nebo polský Wloclawek, který zvítězil v uplynulém ročníku.

V sedmi kvalifikačních turnajích bude o postup do soutěže usilovat 22 klubů včetně Pardubic. Zasáhne do ní třeba i španělská Zaragoza. Účast si zajistí vždy jen vítěz. Dalších 20 týmů přejde do FIBA Europe Cupu po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů. V soutěži se pak bude hrát v deseti skupinách po čtyřech.