Basketbalistky USK na závěr Euroligy vyhrály v Braine

Pražanky, které v Eurolize obhajují bronzové medaile, na úvod play off čeká třetí tým skupiny B, ale jeho jméno zatím neznají. Šoproň totiž kvůli obavám ze situace na severu Itálie odmítla nastoupit k utkání posledního kola na palubovce Schia.



Zápas byl stejně jako utkání skupiny A mezi Benátkami e FIBA informovala o tom, že oba duely byly zrušeny a o případné kontumaci bude vedení soutěže teprve rozodovat.

Na dnešní výhře USK, který měl už před zápasem jisté druhé místo v tabulce, se 21 body podílela pivotka Brionna Jonesová, dalších 17 bodů přidala Kateřina Elhotová. Pražanky zakončily skupinu s bilancí 12 výher a dvou porážek, které jim obě nachystal obhájce titulu a vítěz skupiny Jekatěrinburg.

První utkání čtvrtfinále hraného na dvě vítězství jsou na programu 11. března, odvety pak 18. března a případné třetí zápasy 25. března. Závěrerčný turnaj Final Four, o jehož pořadateli se bude teprve rozhodovat, by se pak měl uskutečnit od 17. dubna do 19. dubna.

Euroliga basketbalistek - 14. kolo: Skupina A:

Castors Braine - USK Praha 65:89 (16:26, 33:51, 45:75)

Nejvíce bodů: Siksnuiteová 13, Trahanová-Davisová 12, Wallaceová 8 - Jonesová 21, Elhotová 17, Oblaková 15. Fauly: 17:11. Trestné hody: 12/10 - 10/7. Trojky: 5:6. Doskoky: 31:49. Jekatěrinburg - Cukurova 112:37

Orenburg - Bourges 74:65 Skupina B:

Dynamo Kursk - Gdyně 64:58

Lyon - Fenerbahce Istanbul 78:65

Montpellier - Girona 45:57

Skupina A Tým Z V P S B 1. Jekatěrinburg 14 13 1 1258:851 27 2. USK Praha 14 12 2 1199:846 26 3. Orenburg 14 9 5 938:911 23 4. Bourges 14 8 6 969:961 22 5. Castors Braine 14 3 11 922:1073 17 6. Benátky 13 4 9 780:961 17 7. Cukurova 14 3 11 787:1177 17 8. Riga 13 3 10 866:939 16