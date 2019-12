Za trofejí a za sny. Češi znají logo pro domácí basketbalový šampionát

Pár základních údajů? Šampionát se koná od 2. do 19. října 2021 na území Česka, Gruzie, Itálie a Německa. Pražská O2 arena přivítá skupinu o šesti účastnících, v průběhu pěti hracích dnů tak uvidí 15 duelů.

„Důležitým milníkem na cestě k mistrovství je pro nás právě odhalení loga,“ uvedl Kamil Novák, ředitel evropské sekce Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Na procesu se podílely všechny pořadatelské země: „Je skvělé, že partnerství a spolupráce začíná už na tomto procesu. Věříme, že společně uspořádáme nejúspěšnější mistrovství Evropy v dějinách.“

Stejný cíl mají Češi - výsledkově. Po sedmé příčce z Eurobasketu 2015 má současná generace i na víc. Vždyť na letošním světovém šampionátu v Číně výběr Ronena Ginzburga spustil nefalšovanou basketbalovou mánii a došel k historickému šestému místu!

„Věřím, že to bude pro řadu hráčů jeden z vrcholů,“ uvedl Izraelec Ginzburg. „Tlak je ve sportu vždycky - jistě, doma ho asi bude o něco víc, ale hráči jsou zkušení a ví, jak to zvládnout. Předvedou svoje nejlepší výkony. Pokud budeme mít kompletní tým a všichni budou zdraví, můžeme dokázat něco velkého.“

Tomáš Satoranský a spol. momentálně cílí na olympijskou kvalifikaci o Tokio, která se koná příští červen v Kanadě. Zároveň je však začíná vábit už i domácí šampionát.



„Vypadá to, že mistrovství začne až za dlouhou dobu, ale všichni víme, že život běží rychle,“ přikývne Ginzburg. „Víme, že to uteče. Občas už na to myslím. Bude to něco velkého, velmi důležitý turnaj. Více snad ani netřeba říkat, vždyť Česko přivítá basketbalové mistrovství Evropy.“

Český basketbalista Tomáš Satoranský a trenér Ronen Ginzburg

On sám má totiž dobře v paměti, jak jeho rodný Izrael prožíval předchozí turnaj v roce 2017: „Určitě nás čeká něco podobného, co jsme zažívali letos na dálku při mistrovství světa. Lidi za námi budou stát a my ukážeme naše maximum, abychom co nejlépe reprezentovali Česko. Ti, co přijedou jako fanoušci, uvidí nejen výborný basketbal, ale i krásy Prahy.“

A trenérův pohled na logo šampionátu? „Já moc nekritizuju,“ usmál se. „Je to hezké. Jen trochu abstraktní, že?“

To české plány jsou konkrétní už nyní.