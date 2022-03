Sedm statečných pobilo přesilu. Jsme na hraně zdravotního kolapsu, říká Grepl

Střídat jen sedmičku hráčů je v basketbale neobvyklé, i nejméně vytížený Mach musel zvládnout porci sedmnácti a půl minuty. Nejvíc času na palubovce strávil Osaikhwuwuomwan, bezmála 34 minut. Stihl nasázet 15 bodů, nejlepší z Válečníků Svoboda si jich zapsal sedmnáct. Domácí přitom už počítali s comebackem tahouna Šišky, jenže nemoc ho zpátky do boje nepustila.

„Ostrava byla určitě fyzičtější, rotaci taky měla větší, ale jejích devět útočných doskoků za první poločas bylo strašně moc. O přestávce jsme se o tom bavili i s trenérem, že tohle je právě drželo ve hře,“ mínil děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Mezi soupeři se jiskřilo. „Možná těch emocí bylo ve druhém poločase moc, ale zase to k tomu patří a zápas měl i díky tomu fakt náboj,“ cítil Pomikálek a ostravský trenér Adam Choleva, který využil jedenáct hráčů, vyčítal: „V závěru jsme se začali vztekat a už to bylo špatné.“

Děčín na marodku zareagoval angažováním amerického křídelníka Brandona Alstona, který letos působil v sousední ústecké Slunetě i epizodně v Kolíně. Ve válečnické premiéře zaujal 15 body, pěti asistencemi a sedmi získanými fauly.

„Brandon má velmi zajímavý potenciál na obou polovinách hřiště, působí pokorně, chce makat a jeho výhodou je, že zná prostředí NBL. Už je v Česku několik měsíců a my jsme ho viděli naživo v akci. To vše byly jasné plusy,“ uvedl na klubovém webu Jakub Důra, sportovní manažer Děčína.

Trenéru Greplovi se sestava rozsypala. Nichols už se zapojuje do týmové přípravy poté, co mu sundali fixační sádru, blízko návratu do tréninku je Sertič. Eudy si kvůli natrženému lýtkovému svalu letos už téměř jistě nezahraje, i proto vedení Válečníků možná doplní podkošovou sestavu. Ani Žikla totiž po operaci kyčle do letošní sezony už nezasáhne stejně jako Randýsek po artroskopii kolene. O Šiškovi už byla řeč, ve středu vynechal teprve své třetí utkání v NBL během celé kariéry.

Děčín by přišel o vítězství ve skupině A2 jen v případě svých tří proher a tří výher Ostravy; spolu hrají ještě v posledním kole.