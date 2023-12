S drsným a hvězdným Besiktasem. Přesto myslí Žabiny v Turecku na postup

Velmi těžká odveta čeká basketbalistky Žabin Brno v prvním kole play off FIBA EuroCupu. Český vicemistr ve čtvrtek v Istanbulu nastoupí proti Besiktasi a po roční pauze by se rád znovu probojoval do osmifinále. Brňanky si přivezly výhru 73:63 a jejich cílem bude ubránit alespoň jednu hráčku z hvězdné trojice soupeře. Odveta začne v 17:00 SEČ.