Pod tlak s fauly jsem se dostala sama, řekla Záplatová. Velebila „trojkařku“

„Věřím tomu, že v Istanbulu (příští čtvrtek) to bude ještě hodně těžké. Měly jsme to těžké už dnes, Besiktas je kvalifikantem o Euroligu, má velkou kvalitu. My jsme jeli přesně podle plánu, nekalkulovali jsme s rozdílem ve skóre, chtěli jsme hlavně vyhrát. Takže výhra o deset bodů je nad plán. Když se tohoto plánu budeme držet, můžeme to příští týden dokončit,“ uvažovala Záplatová nad vyhlídkami Žabin do odvety.

Nakolik vás limitovalo, že jste velkou část druhé půle hrála se čtyřmi fauly?

Dva z nich byly dost naivní, zbytečné... do té situace jsem se dostala především sama, než že by mi to zavinil někdo jiný. Náročné to bylo, protože hra byla celkově dost tvrdá, agresivní. Se svými zkušenostmi vím, co dělat, když mám čtyři fauly, ale musela jsem pořád hrát na sto procent, protože šlo o každý bod.

Musela jste v soubojích myslet na to, abyste si pátý faul neudělala, zejména když se brzo vyfaulovala Eliška Hamzová?

Chtělo to koncentraci. Nechcete nechat tým na hřišti v potížích a jít si s pátým faulem sednout, to by nám ještě přitížilo. Nosila jsem si tuto hrozbu v hlavě, naštěstí od chvíle, co jsem si udělala čtvrtý faul, jsem se nedostala do situace, kdy bych musela další faul použít.

Skóre se z vašeho třináctibodového poločasového vedení vyostřilo ve třetí čtvrtině, ve které Besiktas stáhl na rozdíl jediného koše. Znervóznělo vás to?

Říkaly jsme si s holkama, že musíme uhlídat naše emoce, že jsme doma, pořád máme výhodu. Uvědomovaly jsme si, že my hrajeme kolektivně, což je naše plus. Skórujeme v pěti i šesti lidech. Soupeřky začaly hrát velmi individuálně, což se nám lépe pokrývalo.

Mimochodem na přestávku jste šly po trojce pivotmanky Elissy Cunaneové s klaksonem. Mělo velký ohlas, že za tři body „zavěsila“ tahle dlouhánka?

(směje se) Elissa není naším střelcem z perimetru, ale kdo by se přišel podívat na náš trénink, ten by viděl, že úspěšnost má velice dobrou. Nevím, proč nestřílí častěji... možná se na to necítí. Nečekaly jsme od ní, že balon na trojce zvedne, udělala to, proměnila a bylo to super. Určitě ji to povzbudilo do dalšího průběhu zápasu. Už s klaksonem na konci první čtvrtiny nám padla trojka, rozhodčí nám ji ale neuznali. Jsem ráda, že na druhý pokus to vyšlo.

Cunaneová ale asi nebyla tou hráčkou, která měla první poločas zavřít střelou z dálky.

Ne, to tedy nebyla. (úsměv)

Elissa Cunaneová z Žabin útočí na koš Besiktase Istanbul.

Roste forma Žabin s tím, jak EuroCup pokračuje?

Na začátku sezony jsme nebyly pohromadě, byla tam zranění, absence. Náš systém hry potřebuje nějaký čas na sehrání. O nás se říká, že opravdu dobře začneme hrát kolem vánoc, což pro EuroCup není ideální, ale je to tak. Hlavně týmově rosteme, v tom je naše síla.

Co čekáte od odvety?

Do prvního zápasu jsme šly s tím, že nevíme přesně, co čekat. V první půli jsme se hodně soustředily na obranu, úvod nám haproval. Nehrály jsme, co jsme chtěly. Teď už jsme poučené. Bude to tvrdé, musíme se obrnit fyzicky i mentálně. V Istanbulu to budeme mít dvakrát tak těžké. Ale myslím si, že máme charakter a kvalitu na to, abychom postup udržely. Teď už je nám jedno, jestli vyhrajeme o bod, o dva nebo o tři.

O tureckých týmech se říká, že hrají „pochodový“ basketbal. Platí to i o Besiktasi?

Jo, jo, přesně tak. Turkyně chtějí hrát pomalu, chtějí soupeře uspat. Rychle hrály jen po našich ztrátách, jichž jsme jim v některých fázích zápasu daly dost. Jakmile ale my ztráty neděláme, ony rychle nehrají.

To je v ostrém kontrastu proti Žabinám.

My chceme hrát naopak velmi rychle. Hledáme výhodu v tom, abychom nehrály pět na pět, postupný útok, na to nemáme typy hráček. O nás se to ví, takže se nás každý snaží zpomalit.

Dá se tohoto rychlého stylu hry držet i venku, v bouřlivé atmosféře?

Atmosféra se na nás určitě nepodepíše. Myslím, že co se na nás podepsat může, je případný tlak Besiktase na nás a na míč. My sice máme výhodu, že můžeme rozehrávat tři, ale jakmile na nás zatlačí, tak tu rychlost hry ztratit můžeme.