Opavským se zatím daří ubránit Číže. To je klíčové, řekl kouč

„Dalo se očekávat, že nezačneme jako den předtím. Ale měli jsme skoro celý zápas převahu a ve třetí čtvrtině jsme to potvrdili,“ uvedl opavský pivot Martin Gniadek.

„Nebyl to od nás pomalejší rozjezd, ale Kolín do zápasu nastoupil lépe než v neděli. Šli do toho agresivněji,“ řekl opavský křídelník Jakub Slavík.

Právě on včera trojkou po třech minutách a dvaceti vteřinách ukončil střeleckou neúspěšnost domácích. „Někdo to musel prolomit, vyšlo to na mě a pak se už zapojili i ostatní. A Martin Gniadek dal dvacet bodů.“

Asistent trenéra Opavy Kryštof Vlček upozornil, že start prvního semifinálového duelu byl spíše snový. „Bylo jasné, že to už nebude stejné. Kolín je zkušený tým a kluci byli už unavenější.“

Tentokrát domácí v prvním poločase nezastavili kolínského rozehrávače Číže, na jehož ubránění se v sérii hodně zaměřují. V prvním duelu nedal žádný bod a měl jednu asistenci, včera si připsal 13 bodů a osm asistencí.

„Do přestávky nás trápil, ale ve druhé půli dal už jen dva body a měl snad dvě asistence. To byl klíč k tomu, že jsme utkání opět zvládli,“ řekl Vlček.

A podstatné bylo, že další z kolínských opor Lee Skinner se už ve 26. minutě vyfauloval. „To naši hru ovlivnilo. Měl čtvrtou chybu a hned na to pátou, technickou,“ zmínil hostující trenér Miroslav Sodoma nedisciplinovanost Skinnera, jenž řečnil se sudími.

Kouč podotkl, že včera se daleko lépe vypořádali s agresivitou domácích. „Jenže našim křídlům nepadaly střely z dálky. Naši výborní střelci, ať už Filip Novotný, David Pekárek a Devante Wallace, dali dohromady tři trojky a to je málo. Naštěstí je zastoupil Jirka Jelínek, on nás dneska držel ve hře, ale bohužel to nestačilo.“

Adam Číž podotkl, že Opava hraje daleko více fyzicky než Kolín. „Všude jsme pozdě, pomalu. Opavští jdou do toho naplno, chodí útočně doskakovat, brání nás, že stěží rozjedeme akci. Jsou agresivnější a fyzičtější než my,“ uvedl Číž, jehož ubránění je hlavním úkolem Opavanů.

„To mi lichotí,“ řekl rozehrávač. „Je nepříjemné, když vidím před sebou pořád jiný obličej, který mě brání, ale nedá se nic dělat. Je to role, kterou mám rád a musím se s tím poprat.“